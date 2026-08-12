Condenaron en Corrientes a una docente que pedía plata a sus alumnas para aprobarlas

La Justicia de Corrientes condenó a tres años de prisión en suspenso a una docente que exigía dinero a sus alumnas a cambio de aprobarlas en las materias.

La mujer, que se desempeñaba como profesora interina en la Escuela N° 563 Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini, fue encontrada culpable por los delitos de abuso de autoridad y concusión.

Ocurrió en la Escuela N° 563 Domingo Faustino Sarmiento

La resolución, dictada por la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, incluyó tres años de inhabilitación, para ejercer cargos públicos, una multa de $360.000 y la obligación de abonar una reparación económica a las dos estudiantes afectadas por los hechos ocurridos durante el ciclo lectivo 2025.

El caso

La investigación reconstruyó dos maniobras que la docente puso en práctica en aquel mismo año.

La primera, que incluyó cobro e intimación, ocurrió entre junio y julio de 2025. La mujer le pidió $100.000 a una alumna como requisito para aprobar una materia sin que asistiera a clases. Tras recibir sólo $30.000, la docente luego le exigió por WhatsApp el resto del monto y le advirtió que si no lo hacía reprobaría.

En el segundo caso, la docente solicitó $150.000 a otra estudiante bajo la misma amenaza de desaprobarla. En ese caso el pago se concretó completo a través de una transferencia por Mercado Pago.

Entre las evidencias que permitieron la condena figuraban audios, capturas de conversaciones, comprobantes de las transferencias, testimonios e informes sociales y las actuaciones administrativas del Ministerio de Educación.

La resolución

Además de la condena y la multa, la docente deberá abonar un total de $480.000 ($240.000 para cada alumna) en concepto de reparación económica por daños patrimoniales y extrapatrimoniales.

La jueza consideró que la suma resultaba “prudencial y adecuada”. “La reparación acordada constituye una respuesta concreta y razonable frente al daño ocasionado”, sostuvo Benasayag, según consignó el portal Corrientes al día.

Asimismo, la Justicia le impuso una restricción de acercamiento a 100 metros y la prohibición de hostigar a las denunciantes.

Por último, tendrá que fijar residencia, registrar un número de contacto y presentarse ante las autoridades cada tres meses.