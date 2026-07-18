Conexión única con el campo: los más chicos se deslumbran con animales, tractores y actividades en la Exposición Rural

Este año, 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria trae los clásicos de siempre y novedades para los chicos que se disfrutan en familia. Bajo el lema “El Campo nos une”, una vez más, la exposición acerca el campo a la ciudad para vivir su esencia y sus tradiciones. Un sinfín de actividades para compartir en familia hacen de la visita a la exposición un programón para estos días de receso escolar.

Los sectores de animales, con más de 2.580, entre bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, conejos y aves, están entre los más visitados por padres y madres con sus hijos. Chicos y grandes esperan su turno para ver de cerca a las vacas y toros, para hablar con sus cuidadores y sacarles una foto. Sin duda, los animales son el gran atractivo de la exposición para los más chicos, que se impacientan para verlos.

“Traje a mi ahijada, mi sobrina, que tiene 8 años, venimos todos los años. No nos perdemos una exposición”, dice Pamela Curi, que se detiene en cada uno de los corrales del pabellón de bovinos porque a Ludmila le encantan. “Me gusta venir porque me encantan los animalitos, siempre la paso muy bien, me encantan las vacas, los toros, los conejos también”, agrega Ludmila. Para su tía es uno de los mejores programas para las vacaciones de invierno. Fueron de las primeras en llegar hoy a las 9.30. “Nosotros que vivimos acá en Buenos Aires, creo que es la única conexión real que tenemos con el campo”, explica. “No hay salidas acá en la ciudad en la que puedas ir al campo y son nuestras raíces”, sostiene Pamela.

Animales de granja, entre los que más sorprenden a los chicos que visitan la exposición rural en Palermo Hernan Zenteno - La Nacion

También, Lucila Llanos y sus hijas de 5 y 7 años disfrutan del día en la exposición. Después de tomarse una foto con los granaderos, sigue el plan para recorrer el gran predio. “Somos de Río Cuarto, Córdoba, y vinimos especialmente durante las vacaciones para traerlas a ellas. Les encantan los animales, la verdad es un paseo que disfrutamos mucho“, dice Lucila. “Las ovejas”, aclara la más chica, “los caballos”, dice la hermana.

Gran variedad de aves

Entre los sectores preferidos por los chicos, se suma La Ganaderita, que es el elegido para conocer distintas razas de conejos y encontrar una gran variedad de aves entre gallinas y gallos. Después de cuatro años, estas aves vuelven a Palermo con una carpa propia para traer color, sonido y mucha diversión. Estas pueden observarse en un pabellón especial, un total de 188 ejemplares de cabañas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba donde se encuentran razas como Plymouth Rock, Rhode Island Red, Sussex, Orpington, Leghorn y Wyandotte, además de algunas razas de patos.

“Es una de las propuestas más lindas para los chicos”, dice Magalí Rizardi, que llegó desde Fortín Tiburcio en Junín, provincia de Buenos Aires. “Nosotros vinimos porque mi papá participó en la competencia de los carruajes en la pista central y salió segundo y estamos pasando un lindo día en familia”, cuenta. Con dos hijas de 9 y un año y medio, reconoce que lo que más les gusta son los caballos. “Nos gusta todo lo que es la tradición de desfiles, sortijas, y esta exposición es ideal para los chicos de todas las edades. Todos se divierten”, asegura.

Después de varios años, volvieron las aves a la tradicional muestra del campo en La Rural Hernán Zenteno - La Nación

La Huerta de la Rural es otro espacio con una gran convocatoria. Pensado para que chicos y grandes puedan aprender más sobre el cultivo de la tierra, dicta a diario talleres de siembra, de compostaje y biodiversidad. Estos tienen el objetivo de incorporar conocimientos y consejos prácticos de manera lúdica. Carolina está a cargo de los talleres y asegura que la huerta es la temática que más les atrae a los pequeños. “Hoy estuvimos viendo todo sobre los insectos, las flores, armaron macetitas que se llevaron, sembraron. Identificamos cuáles son los insectos benéficos, los aromas de las distintas plantas, jugamos para ver cerca de qué planta ubicarían una abeja, e hicimos mucho de manos en la tierra que es lo que más les gusta”, cuenta.

Mientras que otro punto de gran concurrencia son las pistas de exhibición de 4x4 y tractores, con demostraciones en vivo, que cautivan a todos. En especial, la zona de tractores es una de las más elegidas por los chicos porque pueden subirse con su padre o madre o familiar para dar una vuelta, un plan soñado para muchos de ellos. “Participamos porque mi hijo que todavía no tiene dos años y ama los tractores”, dice Ignacio, que no dudó en anotarse para que el pequeño tuviera la experiencia de subirse a una de estas máquinas. “Con él es la segunda vez que venimos, a medida que son más grandes lo disfrutan más, aunque hay cosas para todas las edades. Es un muy buen programa para las vacaciones”, concluye.

Subirse a tractores, una de las atracciones de los chicos que visitan La Rural en estas vacaciones de invierno Hernán Zenteno - La Nación

Hasta el 26 de julio, la Exposición Rural es un programa ideal para vivir una cita del campo en plena ciudad ciudad. Una experiencia inolvidable para toda la familia.

Recorridos

Con más de 75.000 m2, la Exposición Rural de Palermo tiene distintos pabellones que se distinguen por los colores de sus columnas. Según el lugar de ingreso pueden hacerse distintos recorridos pensados para los más pequeños.

Si se ingresa por la avenida Sarmiento:

Pabellón Azul: Se encuentra la imponente maquinaria agrícola con tractores, cosechadoras y fumigadoras.

Se encuentra la imponente maquinaria agrícola con tractores, cosechadoras y fumigadoras. Pabellón Verde: Indumentaria, talabarteria, alimentos artesanales y agroinsumos,

Indumentaria, talabarteria, alimentos artesanales y agroinsumos, Pabellón Amarillo: principales razas de bovinos.

A los costados de la Pista Central:

Pabellones 8 y 9: Equinos, los caballos están entre los preferidos de los más chicos.

Si se ingresa por Plaza Italia:

Pabellón Ocre: se encuentran bovinos, ovinos, caprinos, porcionos y un amplio sector de artesanías argentinas.

Otros sectores destacados para los mas chicos:

La Ganaderita

Área de Demostración con Pista de Tractores y 4x4.

Pista Central: El corazón de la exposición, donde tienen lugar las juras o clasificación de los campeones, domas, bandas y exhibiciones.

Provincias Argentinas: Un recorrido ideal para que los más pequeños conozcan cada rincón de nuestro país.

La Huerta de La Rural: Todo para aprender sobre talleres de siembra, de compostaje y biodiversidad.

Además, todos los días, se realizan visitas guiadas abiertas a escuelas e instituciones que recorren los sectores de bovinos, granja, equinos, maquinaria agrícola, biotecnología y energías renovables de la mano de guías especializados. La salida es desde el acceso de avenida Sarmiento.

La Exposición Rural puede visitarse hasta el 26 de julio, todos los días, de 9 a 20. Más información en www.exposicionrural.com.ar