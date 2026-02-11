Conflicto gremial: así se vive en Aeroparque una asamblea de pilotos en rechazo a la reforma laboral

Este miércoles entre las 15 y las 18, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realiza una asamblea en rechazo al proyecto de reforma laboral que se está tratando en el Congreso. En principio, se preveía que la medida afectaría la actividad en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Sin embargo, hasta el momento no se registraban grandes complicaciones.

En Aeroparque el ambiente era calmo. En las pantallas de partidas figuraba solo un vuelo demorado; el resto salía y llegaba a horario. Las filas no eran largas y varios pasajeros aseguraron no saber que había una medida gremial convocada para este miércoles.

Muchos de los pasajeros desconocían la medida gremial Camila Godoy

A través de la red social X (antes twitter), APLA explicó que la protesta responde a “nuestro contundente rechazo a la reforma laboral que quiere llevar adelante el gobierno nacional” y convocó a los pilotos a participar de la marcha prevista para este miércoles 11 de febrero a las 14 en Avenida Hipólito Yrigoyen y Presidente Luis Sáenz Peña. A su vez, el gremio ratificó su adhesión al plan de lucha convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

No obstante, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) confirmó que no se suma a la protesta, lo que garantiza la continuidad de los servicios de control de tráfico aéreo, pese a la medida gremial de pilotos.

Desde Aeropuertos Argentina señalaron a LA NACION: “Hasta el momento no hay demoras significativas porque la mayoría de los vuelos fueron reprogramados con anterioridad”. Además, detallaron: “Se prevén algunas demoras menores en vuelos domésticos. Los internacionales, en principio, están todos en horario. Hay dos vuelos que se adelantaron y dos que se demoraron para minimizar el impacto en Aeroparque. En Ezeiza la programación es normal, no hubo ningún cambio”.

El paro comenzó a las 15 y se extiende hasta las 18 Camila Godoy

Frente a este escenario, algunas compañías aclararon que no se verán alcanzadas por la medida. Flybondi advirtió que operará con normalidad. “Los flybondiers tienen su propio sindicato, la Asociación Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), que no se suma a la medida. Nuestros vuelos operarán con normalidad”, informaron.

En la misma línea, JetSmart explicó: “APLA nuclea principalmente a los pilotos de Aerolíneas Argentinas y tal vez de Andes Líneas Aéreas. La principal línea aérea afectada es Aerolíneas”. Y añadieron: “Nosotros no entramos dentro de esa dinámica. No vamos a tener ningún vuelo retrasado ni anulado por esta medida. Si se cayera alguno sería por algún tema operacional, pero no por un paro sindical”.

Además, la compañía detalló el encuadre gremial propio: “Todos los empleados de JetSmart, tanto tripulantes como pilotos y primeros oficiales, están en lo que se llama sindicato por empresa, la Asociación Sindical Trabajadores de JetSmart (ASTJ)”.

En ese contexto, explicaron: “APLA era el modelo sindical cuando en el sector aeronáutico todos los pilotos estaban agremiados juntos: los de Latam, los de Aerolíneas y los de otras compañías. Cuando llegan Flybondi y JetSmart, el Gobierno habilita el formato de sindicato por empresa”.

LA NACION intentó contactar a Aerolíneas Argentinas para conocer el estado de las operaciones, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.