Limpieza histórica en las Cataratas del Iguazú: retiraron más de 400 kilos de monedas del fondo

La baja histórica del caudal del río Iguazú dejó al descubierto un problema que hasta ahora no había sido tenido en cuenta: la contaminación directa sobre el ecosistema de una de las áreas naturales más visitadas de la Argentina. Es que en medio de un operativo de limpieza llevado a cabo por equipos del Parque Nacional Iguazú retiraron más de 400 kilos de monedas.

El descubrimiento ocurrió durante un operativo de limpieza en el lecho del río Iguazú, favorecido por la baja histórica del caudal

Pese a que está prohibido, las personas que visitan esta área natural de la Argentina, reconocida como Patrimonio Natural de la Humanidad, arrojan bajo el ritual “de la buena suerte” una moneda al río. Pero además de estos metálicos, los equipos retiraron botellas, tapas, plásticos, pilas y dispositivos electrónicos, residuos que generan impactos negativos en la reconocida área protegida.

La inspección fue posible gracias a que el flujo bajó a unos 500 mil litros por segundo, una cifra muy inferior al promedio habitual de 1,5 millones. Según informaron los responsables del operativo, este hallazgo no es solo una cuestión de suciedad estética, ya que los metales presentes en las monedas se oxidan y liberan sustancias químicas que alteran la calidad del agua, mientras que las especies acuáticas pueden ingerir estos objetos al confundirlos con alimento.

Las personas que visitan esta área natural de la Argentina, reconocida como Patrimonio Natural de la Humanidad, arrojan como bajo el ritual “de la buena suerte” una moneda al río Parques Nacionales de Argentina

Sobre este peligro, un operario que participó del despliegue fue tajante: “Desafortunadamente, las personas vienen aquí y, en vez de disfrutar de todo el paisaje y vivir el momento, terminan teniendo la superstición de que si arrojan una moneda y piden un deseo, este se cumplirá. Esto causa un impacto ambiental bastante grave, porque las monedas pueden oxidarse, contaminar el agua, además de la propia contaminación del río. Algún animal puede consumir esto pensando que es alimento”.

Desde Urbia+Cataratas, la empresa a cargo de la tarea, señalaron que la acumulación es tan persistente que obliga a realizar estos operativos de forma regular, pese a la señalización y el monitoreo constante.

“Regularmente, es necesario realizar la limpieza por la práctica de algunos visitantes, incluso con placas, y monitorear los comportamientos repetidos. Las monedas son dañinas para la naturaleza y conservación de nuestro Patrimonio Natural Mundial”, indicaron.

Tras el hallazgo, las monedas serán clasificadas. Debido al largo tiempo sumergidas, la mayoría presenta signos de corrosión avanzada que limitan su reutilización. Sin embargo, aquellas que aún conserven su valor legal tendrán un fin reparador: se destinarán a proyectos de educación ambiental y plantación de árboles, en cooperación con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).

Más allá de la mística del deseo, arrojar objetos al río está expresamente prohibido por las normativas vigentes, reforzadas por la Ley de Parques Nacionales y el estatus de protección de la UNESCO.