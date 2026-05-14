Se avecinan 72 horas de un nuevo frente frío que traerá fuerte descenso térmico, riesgo de heladas y lluvias: las zonas afectadas

Tras días marcados por la estabilidad y la ausencia de lluvias debido al ingreso de una masa de aire polar, el país atraviesa un descenso térmico marcado por bajas temperaturas y se espera un fin de semana con probabilidad de precipitaciones con riesgo de heladas tras el ingreso de un .

Según informó el sitio especializado Meteored, el lunes dio comienzo a la temporada de frío, con temperaturas mínimas que rondaron los 4°C y máximas de 16°C. Con el correr de los días, se esperan registros por debajo de lo habitual para el mes de mayo.

Pronostico del tiempo

Mientras que el miércoles fue una jornada fría, con mínimas de 9°C y máximas de 16°C, este jueves traerá una leve suba en la temperatura, con mínimas de 10°C y máximas de 18°C, acompañadas de un viento sur que impactará en los alrededores del AMBA y con un cielo parcialmente nublado durante la jornada.

El viernes se prevé un leve aumento en las temperaturas, con una mínima de 10°C y una máxima de 21°C.

Las zonas afectadas

La región del territorio argentino mas afectada por el descenso térmico será el centro del país, específicamente en la región pampeana , ya que debido a las mínimas que rondaran los 0°C y 4°C, se encuentra bajo riesgo de helada. Asimismo, se espera que la la franja central del país también presente inestabilidad, con una baja probabilidad de precipitaciones, pero con un cielo mayormente nublado.

Se espera el ingreso de un aire frío durante el domingo Fabián Marelli

El clima para el fin de semana

En el AMBA, se espera el ingreso de un frente frío durante el fin de semana, con mínimas de 13°C y máximas de 17°C durante el sábado el domingo el frío se intensificará, ya que se esperan mínimas de 6°C. No se prevén precipitaciones para ninguno de estos dos días.

Pronóstico del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires

Medidas de prevención del SMN