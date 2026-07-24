Conflicto por peajes: cruzar un puente sobre el Paraná puede costar más del doble si se abona en efectivo o pago electrónico

SANTA FE.- Una sostenida reacción, que se traduce en un creciente descontento, hacen público desde esta semana los usuarios del puente Rosario-Victoria, sobre el río Paraná. Es que la tarifa del peaje para unir las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, uno de los pasos de la Mesopotamia con el centro y oeste del país, sufrió, para automóviles, un incremento del 385%.

Es porque hasta el inicio de la semana, tenía un costo de $1.043,92 y actualmente es de $5.061,43 con TelePase y de $10.122,86 con pago electrónico.

Así, el reclamo es más evidente entre quienes a diario transitan por razones laborales o comerciales por ese tramo de la Ruta Nacional 174. Mucho más de aquellos automovilistas que no utilicen el dispositivo electrónico de cobro automático y cancelen el costo del servicio mediante tarjetas de débito, crédito, códigos QR o billeteras virtuales.

El cuadro tarifario también destaca el caso de los ciclomotores y motocicletas que abonan $2.530,72 a través de TelePase.

En el caso del transporte pesado, las unidades de hasta dos ejes con rueda doble o altura superior a los 2,30 metros tienen un costo de pase $10.122,86, escalando las categorías en montos proporcionales que oscilan entre los $15.184,29 y los $45.552,87.

El aumento más alto –773%- recayó en los camiones de ocho ejes: el peaje con TelePase se disparó de $5.219,58 a $45.552,87 mientras que con pago electrónico la tarifa de $10.439,32 ascendió a $91.105,74.

A ello se suma la situación de transportistas de pasajeros quienes advirtieron que el incremento terminará trasladándose a los precios de los viajes por esa vía.

Por otra parte, la firma concesionaria, Conexión Alto Delta (consorcio que integran las empresas Obring, Edeca, Rovial, Pietroboni y Pitón), remarcó que en la estación de peaje ya no se acepta dinero en efectivo, por lo que los usuarios deben utilizar alguna de las modalidades electrónicas habilitadas.

La nueva escala de tarifas para cruzar el puente Rosario-Victoria

En tanto, la concesionaria justificó el fuerte incremento amparándose en los pliegos de la Red Federal de Concesiones, tras acreditar la ejecución de la primera etapa del plan de obras obligatorias en la traza, el cual demandó una inversión privada superior a los $12.000 millones destinada a tareas de repavimentación, iluminación LED, señalización e infraestructura vial en la zona de islas.

“Inaceptable”

Conocido el nuevo cuadro tarifario, aparecieron las quejas. El diputado nacional Germán Martínez (PJ Santa Fe) indicó que “Vialidad Nacional no puede convalidar la suba de 485% con Telepase y 970% en débito o QR” para cruzar por dicho puente. “Es inaceptable”, subrayó el legislador rosarino, cercano al kirchnerismo.

Martínez explicó que pasaron “meses con una ruta sin mantenimiento. Y ahora se castiga a los usuarios con un peaje impagable. Hay que frenar este aumento“, indicó en un mensaje por redes sociales.

El legislador anticipó que junto a otros legisladores santafecinos, como Agustín Rossi y Florencia Carignano, presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados de la Nación “exhorte a la Dirección Nacional de Vialidad a impedir la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario”.

Entre los argumentos, los diputados resaltaron que “la supresión del pago en efectivo y la penalización de quienes no adhieren al sistema TelePase, a quienes se les cobra el doble, resulta discriminatoria respecto de aquellos usuarios ocasionales o que no cuentan con dicho dispositivo, profundizando la inequidad del esquema”.

“La Dirección Nacional de Vialidad, como órgano competente en materia de concesiones viales nacionales, cuenta con las facultades necesarias para revisar, observar y readecuar el cuadro tarifario propuesto por la concesionaria”, agregaron.

El puente Rosario-Victoria se llama oficialmente “Puente Nuestra Señora del Rosario”. Fue inaugurado el 22 de mayo de 2003, tras un período de construcción iniciado en 1997. Tiene una extensión total de 60 kilómetros, incluyendo el puente principal atirantado de 608 metros, otros puentes menores y terraplenes sobre las islas.