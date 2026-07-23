Reciben un pago extra en julio: más de 63.000 docentes cobran el incentivo con un aumento del 15%
El proyecto condecoró a 63.156 docentes, directivos y otros cargos educativos por mantener el presentismo; de cuánto son los montos, según las categorías
- 2 minutos de lectura'
El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció que pagará, este jueves, el incentivo mensual del programa Asistencia Perfecta a 63.156 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares que trabajan en el sector público y privado. La inversión destinada a este pago asciende a la suma de $8927 millones.
Según datos del gobierno santafesino, 56.797 profesionales no registraron inasistencias durante el mes de junio y el 6359 restante solamente faltó en una ocasión.
El programa Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para condecorar a los docentes que dan el presente en las aulas. Esta iniciativa se creó, justamente, ante el elevado ausentismo en las aulas. Esta política del Estado provincial de ahorro no hace más que incentivar a los profesionales de la educación a brindar sus servicios diariamente y, a la vez, ser recompensados por cumplir en tiempo y forma su labor.
Además de esta bonificación, este mes también se liquidará el premio trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio que premiará a 49.269 trabajadores. De este total, se desprende que 42.299 no faltaron en ninguna ocasión y los restantes 6970 solamente una vez.
En total, entre el incentivo mensual y el trimestral, el gobierno provincial desembolsará un total de $19.226 millones. Además, desde el mes de junio, el programa Asistencia Perfecta incorporó un incremento del 15% en los montos de dicho beneficio.
De cuánto es el incentivo mensual en caso de tener asistencia perfecta
|Cargo
|Monto (incentivo)
Docente con cargo directivo
$241.679
Docente de hasta 352 puntos
$120.839
Docente de jornada completa
$181.260
Docente por hora cátedra de nivel superior
$10.072
Docente por hora cátedra de otros niveles
$8058
De cuánto es el incentivo mensual en caso de tener una sola falta
|Cargo
|Monto (incentivo)
Docente con cargo directivo
$120.840
Docente de hasta 352 puntos
$60.419
Docente de jornada completa
$90.630
Docente por hora cátedra de nivel superior
$5036
Docente por hora cátedra de otros niveles
$4029
Reconocimiento trimestral: los montos para los docentes con asistencia perfecta
|Cargo
|Monto (incentivo)
Docente con cargo directivo
$362.099
Docente de hasta 352 puntos
$181.260
Docente de jornada completa
$271.890
Docente por hora cátedra de nivel superior
$15.106
Docente por hora cátedra de otros niveles
$12.085
Reconocimiento trimestral: los montos para los docentes con una sola falta
|Cargo
|Monto (incentivo)
Docente con cargo directivo
$ 181.050
Docente de hasta 352 puntos
$90.630
Docente de jornada completa
$135.945
Docente por hora cátedra de nivel superior
$7553
Docente por hora cátedra de otros niveles
$6043
Asistencia Perfecta se creó bajo el decreto provincial n° 0586/2024 y el mismo garantiza que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”
- 1
- 2
Una provincia en vilo: centros invernales y el cruce a Chile cerrados “hasta nuevo aviso” por el temporal de nieve
- 3
Se avecina un “Súper Niño” con múltiples alertas meteorológicas por 72 horas, fuerte inestabilidad y frío extremo: las zonas afectadas
- 4
Campaña anti Argentina: todas las celebridades que se pronunciaron contra la selección y acusan al país de racista