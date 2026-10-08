Conflicto universitario: en La Plata, los estudiantes de las secundarias que dependen de la UNLP perdieron 38 días de clase

LA PLATA.– Los paros y medidas de fuerza en los colegios y universidades de la capital de la provincia de Buenos Aires derivaron en 38 días sin clases en el actual ciclo lectivo. Y la medida de fuerza se reeditará la semana que viene.

Sucede que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se transformó en una de las más activas en el reclamo del sector contra el gobierno nacional por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la falta de recomposición salarial de los docentes.

En medio del conflicto, una comunidad de 123.000 alumnos universitarios y también 5100 estudiantes de colegios, que cursan en 17 facultades y cinco escuelas que dependen de la UNLP, reciben el impacto de las protestas.

El gobernador Kicillof acompañó la Cuarta Marcha Federal y hoy volvió a reclamar contra el Gobierno NICOLAS ABOAF

Este jueves, incluso el gobernador Axel Kicillof se subió al reclamo contra el Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei: “Hoy estamos bajo ataque. No es solo presupuestario. Quieren terminar con la educación pública. Nuestro desafío es no entrar en falso dilema”, dijo el mandatario bonaerense.

“Lo tenemos que asumir. Somos nosotros los que queremos la educación pública. La vamos a defender y la vamos a mejorar, y le vamos a cerrar la boca a los inútiles que sin conocer critican para destruir. Nosotros vamos a defender la educación y la universidad pública Argentina. Vamos a dar vuelta este desastre, cuando termine esta pesadilla”, agregó en una suerte de promesa electoral montada al conflicto docente.

“Milei busca imponer un proyecto que llama de ‘libertad educativa’, pero que es en realidad de esclavitud, de desigualdad, de abandono y de privaciones camufladas de modernidad”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “No viene a mejorar cuestiones del sistema educativo que pueden funcionar mal, sino a destruir lo que funciona bien”, argumentó.

La sede del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata UNLP

En reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento, paritarias libres, salarios dignos, actualización de las becas y más presupuesto para ciencia y tecnología, la UNLP acumula 38 días de paros en 2026.

Las consecuencias no solo afectan a los estudiantes universitarios, sino también al universo de los que cursan en las instituciones secundarias dependientes de la UNLP. Son el Colegio Nacional Rafael Hernández, el Liceo Víctor Mercante, el Bachillerato de Bellas Artes Profesor Francisco Américo De Santo, la Escuela Anexa y la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería María Cruz y Manuel L. Inchausti.

El impacto se siente en el calendario y los contenidos. Para las familias con estudiantes de pregrado, el conflicto es grave: deben resolver semana a semana cómo cubrir los días sin clases.

No obstante, buena parte de esos padres y madres también son docentes universitarios, investigadores o trabajadores de la propia UNLP. Por tanto, apoyan la medida de fuerza, más allá de la incomodidad por la interrupción de la asistencia a las aulas.

El conflicto no tiene salida inmediata: el Gobierno mantiene el veto a la ley de financiamiento universitario y ofrece aumentos del 3% en septiembre y octubre Soledad Aznarez

El conflicto no tiene salida inmediata: el Gobierno mantiene el veto a la ley de financiamiento universitario y ofrece aumentos del 3% en septiembre y octubre, mientras los sindicatos reclaman una recomposición del 31,2%.

Según los sindicatos el Poder Ejecutivo, acumula más de 300 días sin cumplir la ley. En tanto, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y julio de 2026 fue del 329%; en el mismo período, los salarios universitarios subieron 227%.

En este contexto, la conducción académica sostiene reuniones periódicas con gremios docente y no docente, la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp) y la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp); también, con la Federación Universitaria de La Plata (FULP), que nuclea a los estudiantes.

“La Adulp lleva 38 días de paro este año. Esperamos que se cumpla la orden judicial del juez Martín Cormick, que rechazó la revocatoria de apelación. El Gobierno le dio cinco días para que cumpla la cautelar sobre salarios y becas”, Octavio Miloni, secretario general de Adulp y secretario adjunto de la Conadu. “En su cumplimiento esperamos anuncio del 35% de aumento”, dijo Miloni.

Los estudiantes del Colegio Nacional Rafael Hernández figuran entre los afectados UNLP

Se refería al fallo del juez federal Martín Cormick que declaró la inconstitucionalidad del tramo del decreto N° 759/2025 mediante el cual el Gobierno frenó la ejecución de la ley de financiamiento universitario aprobada y ratificada por el Congreso.

El gobierno de Milei había promulgado formalmente la ley, pero nunca la puso en práctica. Al igual que ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, argumentó que el Congreso había dispuesto actualizaciones salariales y presupuestarias sin especificar las partidas concretas de donde surgirían los recursos y que, por lo tanto, incumplía la ley de administración financiera.

Cormick consideró que la estrategia del Gobierno funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional. Además, remarcó que el artículo 9° de la propia ley universitaria otorgaba pautas y herramientas suficientes para que el Poder Ejecutivo reasignara los créditos necesarios para cumplirla.

Marcha universitaria

A la par de los rectores reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Adulp convocó a la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

“El gobierno nacional debe dar una respuesta tras el fallo sobre la cuestión de la Ley de Financiamiento educativo en su totalidad, también del juez Cormick que ratificó la legitimidad de toda la ley”, expresó el secretario general de Adulp.

Si no hiciera, la semana que viene habrá nuevos paros, que derivarán en más días sin clases en la UNLP y sus colegios.