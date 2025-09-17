Congreso: “El Garrahan atraviesa la peor crisis de su historia”, el reclamo del personal del hospital antes de la votación

“El Garrahan atraviesa la peor crisis de su historia”, afirmaron desde el escenario ubicado frente al Congreso de la Nación. Ese fue el primer reclamo que copó la marcha que convocaron personal del hospital, universitarios, gremios y agrupaciones políticas para repudiar los vetos a las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario. Además, del pedido a los diputados para rechazar las anulaciones a las dos normas que se debatieron en la cámara, los trabajadores del centro médico insistieron con el reclamo de un paro general. Protestaron también contra la modificación al sistema de residencias y pidieron la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones.

Finalmente, con una mayoría aplastante, la oposición en Diputados dio el primer paso para insistir con la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario. Aún resta la votación en el Senado.

La primera obtuvo 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. La segunda logró 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. Así se rechazaron los vetos del presidente Javier Milei, con la ayuda de exaliados del oficialismo.

“Basta de ajuste a la salud y a la educación pública. Renuncias crecientes [en el hospital]. Ingresos de pobreza. El vaciamiento es concreto y constante poniendo en riesgo la continuidad de la atención de cientos de niñas, niños y adolescentes”, leyeron, mientras la tarima ubicada en el centro de la plaza se copaba de manifestantes.

“Nadie del hospital debería cobrar menos que la canasta básica de $1.300.000. Basta de trabajadores por debajo de la línea de pobreza. El Garrahan es insustituible”, siguieron.

La ley

El presidente Javier Milei vetó la ley N°27.796, que había sido sancionada por amplia mayoría el 22 de agosto pasado. La norma de emergencia pediátrica disponía una recomposición salarial para todo el personal del área, eliminaba el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, habilitaba compras directas de insumos y financiamiento con fondos de contingencia. También reforzaba el sistema de residencias médicas. Definía que se financiaría con una reasignación de fondos y uso de reservas.

El Gobierno argumentó que la norma carecía de financiamiento genuino, que su redacción era ambigua y que creaba distorsiones salariales. También objetó la exención de Ganancias para el personal, que según sus cálculos implicaba una pérdida de más de 115.000 millones de pesos. La Oficina de Presupuesto del Congreso, en cambio, había estimado un costo de 65.573 millones.

“No cesaron ni un momento de mentir sobre el Garrahan. Nos han acusado de ñoquis, engañaron sobre el presupuesto, apuntaron contra los paros. Y el hospital, en realidad, se esta sosteniendo por asambleas de trabajadores. ¿Por qué mienten? Tal vez, porque no soportan ver que una institución pública pueda ser de vanguardia y con una lógica que no se rige por el mercado”, apuntaron contra el Gobierno.

Y luego describieron lo que consideran un ataque al sistema público: repudiaron los despidos en los hospitales nacionales Bonaparte y Sommer, el desfinanciamiento a los hospitales universitarios y el cierre del Instituto Nacional del Cáncer. Y también la modificación del régimen de residencias. “Debilita la formación, precariza las condiciones laborales y rompe un sistema probado, justo y eficaz”, consideraron.

“No soportamos más que nos digan que no hay plata mientras la familia presidencial está involucrada en escándalos de corrupción como el ya conocido 3% de Karina Milei de fondos de la discapacidad”, dijeron.

“Estamos sobrecargados por la falta de personal y por la migración de colegas que, frente a salarios de miseria, se ven obligados a renunciar, emigrar o cambiar de profesión. Esto genera jornadas agotadoras y desgaste físico y emocional. Nos dejan, además, sin insumos adecuados para atender la creciente demanda de paciente. Tenemos pacientes de alta complejidad que requieren un manejo específico y continuo lo que agrava aún más la sobrecarga. Por eso defendemos nuestro hospital”, agregaron.