Video: así informaba el capitán del crucero Hondius, afectado por hantavirus, la primera muerte

En las últimas horas, un pasajero del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus por el que ya murieron tres personas, publicó un video tomado en el momento en que el capitán del navío, Jan Dobrogowski, le comunicaba a los turistas y a la tripulación que un hombre había fallecido en la embarcación. Según el testimonio, la imagen data del 12 de abril.

En su discurso, el capitán les dijo a los presentes que era su “triste deber” anunciar el fallecimiento repentino del pasajero y añadió que los médicos creían que se debía a causas naturales y que no era contagioso. “Por trágico que sea creemos que se debió a causas naturales”, expresó en aquel momento.

Video: así informaba el capitán del crucero de la primera muerte a bordo del navío

Ante el silencio de los presentes, el capitán siguió: “Según me informó el médico, los problemas de salud que padecía no eran contagiosos por lo que el barco está seguro en ese sentido, está a salvo”.

Últimas novedades del crucero

Recientemente, unos 40 pasajeros del crucero, incluida la esposa de un holandés que murió, desembarcaron en la isla del Atlántico Sur de Santa Elena después de que muriera el primer pasajero, indicaron funcionarios de Países Bajos, aunque por el momento habían evitado dar precisiones de dónde se encontraban ahora esas personas.

En tanto, las autoridades en Sudáfrica y Europa están tratando de rastrear los contactos de cualquier pasajero del barco. Este miércoles se supo que un hombre dio positivo por hantavirus en Suiza después de que también desembarcara en Santa Elena y volara a casa, aunque sus movimientos precisos no están claros.

Con información de la agencia AP

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