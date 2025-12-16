Conmoción en Mar del Plata: una mujer intoxicó a unos 20 perros y murió tras ingerir el mismo veneno

Una mujer de 64 años murió este lunes en una vivienda del barrio Parque Hermoso, en la zona sur de Mar del Plata, tras intoxicarse con veneno luego de haber provocado la muerte de alrededor de 20 perros dentro de la propiedad. El episodio motivó un amplio despliegue policial y sanitario, tras encontrar a la mujer y los animales muertos.

Actualmente, la Policía Científica y Zoonosis trabajan para determinar las causales de muerte, de acuerdo con la información publicada por el medio local 0223.

A partir de dicha investigación, surge que la mujer habría envenenado cerca de 20 perros. Según la reconstrucción de los sucesos, luego de eso se atrincheró en su casa, ubicada en inmediaciones de la calle 200, entre 11 y 9.

Personal del SAME y de la policía encontró a la mujer desmayada en su domicilio 0223

Al llegar al lugar, efectivos policiales y personal del SAME encontraron a la mujer desmayada en el interior del domicilio. Según el personal médico que la atendió, había ingerido el mismo veneno utilizado contra los animales.

El personal médico intentó asistirla, pero finalmente se constató su fallecimiento en el lugar. Para ingresar a la vivienda, los efectivos debieron abrir la puerta con una llave extra que la mujer había dejado en el suelo, ya que la casa se encontraba cerrada desde adentro.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, conducida por Alejandro Pelegrinelli, y busca establecer las circunstancias del hecho, el origen del veneno utilizado y la cantidad exacta de animales afectados, según informó 0223 en su cobertura del caso.

Otro incidente que impactó a Mar del Plata

Una adolescente de 13 años permanece internada en un hospital de Mar del Plata tras ser atropellada por un motociclista que la embistió mientras circulaba en bicicleta por un barrio de la ciudad. El conductor se dio a la fuga y, según denunciaron los familiares, “la dejó tirada”.

Frente del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Mauro V. Rizzi - LA NACION

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 19.30 en el barrio 2 de Abril. De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, la adolescente avanzaba en bicicleta cuando una motocicleta apareció de manera repentina desde una esquina y la impactó de lleno.