Demuelen la histórica palestra para escaladores de Núñez

Hoy por la mañana, una grúa topadora ingresó al predio del CeNARD y, sin aviso previo a los escaladores del Centro Andino Buenos Aires, comenzó a destruir la Palestra Nacional de Andinismo, un muro construido en 1982 con el principal objetivo de albergar a los escaladores porteños y bonaerenses que hasta entonces no tenían ningún sitio para entrenar.

Desde el año pasado, el gobierno de la Ciudad tomó la decisión de sacarlo para construir una salida de la avenida Lugones a Campos Salles, justo al lado de lo que se proyecta será la Ciudad de la Innovación. La obra quedó a cargo de AUSA Autopistas Urbanas, que se encargó de derribar este muro histórico. Sin embargo, no lo hizo sin oposición: la resistencia de los escaladores derivó en un proceso judicial. “Ya sospechaba que iban a hacer algo desde ayer, porque hoy no abre el CeNARD. Es una pena que no me haya equivocado”, comentó Diego Mac Dougall, escalador, instructor y encargado de la palestra.

Escaladoras que asistieron a protestar en contra de la demolición de la Palestra Nacional de Andinismo Noelia Guevara

La noche anterior, Mac Dougall notó que justo afuera del predio se instalaba la misma grúa que por la mañana vio taladrando el muro. Fue el primero en llegar y presenciar la obra. Aseguró que, a pesar de que el caso estaba judicializado, no hubo nadie ni de la Ciudad ni de AUSA que se comunicara con ellos. “Yo ya me doy por despedido. Porque yo soy instructor y encargado de la palestra. Ahora no sé qué voy a hacer”, confesó, mientras evitaba a toda costa ver a la topadora romper aquel muro. Son alrededor de 800 escaladores registrados que utilizaban este sitio.

Los trabajos de demolición de esta mañana Noelia Guevara

Para Mac Dougall, la palestra no era solo un trabajo, sino un refugio. Como él, fueron varios los escaladores que poco a poco se congregaron frente a lo que pronto se convertirá en una ampliación del Puente Labruna que cruza la avenida Lugones a un lado del estadio de River Plate. Sin embargo, no pudieron entrar, pues fuerzas de la policía de la Ciudad acordonaron el predio.

Azul Vieiro, hija del reconocido escalador argentino Guillermo Vieiro, contó entre sollozos que la construcción de aquella palestra había sido impulsada por su padre, quien murió en el volcán Tupungato en 1985, apenas unos años después de que la estructura fuera construida. Explicó que esa topadora no debería estar allí: hasta este momento, la causa estaba a la espera de ser revisada por los jueces Perugini, Fastman y Macchiaveli, de la Sala IV del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 24 de la ciudad.

Desde abril de 2025, los escaladores del Centro Andino Buenos Aires apelaron la decisión del gobierno de la Ciudad de demoler este sitio y, en junio, lograron un primer fallo a su favor. “Logramos que el juez Darío Reynoso, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario no. 24, emitiera una cautelar. Sin embargo, en noviembre la retiró”, detalló Vieiro.

La condición para que el juez Reynoso cambiara de parecer fue la construcción de una nueva palestra que ofreciera a los escaladores una alternativa ante semejante destrucción. Esto comenzó a consolidarse a mediados de este año, cuando el gobierno de la Ciudad, en conjunto con AUSA, anunció que construiría una nueva palestra en el Parque Olímpico, en Villa Soldati, que —según afirmaron— sería igual a la que hoy inició su demolición.

Varios de los escaladores quebraron en llanto al ver a la topadora destruir este histórico muro Noelia Guevara

En un comunicado oficial, el gobierno de la Ciudad informó que este nuevo predio contará “con cuatro unidades de muros de escalada —ya supera los 4,5 metros, con un importante grado de avance— y se está colocando el revestimiento de piedra Mar del Plata”. Sin embargo, para los escaladores, la nueva edificación carece de aspectos técnicos básicos y pone en riesgo la vida de sus usuarios.

Varios señalaron que los muros no son lo suficientemente gruesos y que la estructura carece de pilotes con la profundidad necesaria para sostenerla. “Por eso, después de que iniciaron la construcción tuvieron que empezar a resolver problemas estructurales. En nuestra palestra, la que está aquí en el CeNARD, podemos escalar por dentro y por fuera del muro. La verdad es que a mí me daría miedo colgarme en ese sitio; no sabemos si puede soportarnos”, argumentó Vieiro.

Además, desde el Centro plantean que ni las piedras de revestimiento ni las losas intermedias ni el encofrado de los muros internos son adecuados para todos los ejercicios de escalada necesarios.

Demolición de La Palestra Nacional de Andinismo en Núñez Noelia Guevara

LA NACION se contactó con el Ministerio de Infraestructura de la Ciudad para consultar sobre el seguimiento de los detalles de la construcción; sin embargo, hasta la publicación de este artículo no obtuvo respuesta. También se comunicó con representantes de AUSA en el predio, quienes informaron que existía una orden expresa de no hablar con la prensa. Fuentes cercanas al caso relativizaron las acusaciones y se apoyaron en la sentencia del juez Reynoso para justificar el avance de la obra.

En otro comunicado, el gobierno de la Ciudad planteó que la construcción de la nueva pista se realizó en acuerdo con la Federación Andina de Ski y Andinismo (FASA), “entidad que nuclea esta práctica deportiva y, entre otros, al Club Andino Buenos Aires”, explicaron desde el Ejecutivo porteño.

La palestra, en pleno uso, en octubre pasado Rodrigo Nespolo - Canon digital

Los escaladores relativizaron la participación de FASA y argumentaron que dicha federación no tiene sede en Buenos Aires y desconoce la situación en el lugar. Mariano Rodríguez Giesso, expresidente de FASA explicó que la medida que tomaron fue en realidad un gesto de buena voluntad para con el Centro Andino Buenos Aires. “Hay una realidad que es la propiedad de un tercero. Y el gobierno de la Ciudad tiene que hacer una autopista. Yo entiendo que no les guste donde está la palestra. Pero es lo que hay. La Federación logró que los escaladores tuvieran algún lugar para escalar, pero lo que plantean los que protestan no tiene sentido. No se pueden negar al desarrollo de la ciudad”, argumentó Rodríguez Giesso. Si bien el expresidente de FASA reconoció conocer a detalle la situación judicial, sí aclaró que los esfuerzos de la Federación son previos a la acción judicial. LA NACION consultó a fuentes cercanas a la causa sobre la apelación vigente; señalaron que el “juez había eliminado la cautelar y no hay mucho más que hacer”, explicaron.

Varios de los escaladores trataron de hablar con los trabajadores de la construcción para detenerlos; sin embargo, el diálogo fue estéril. “Si yo paro la obra, me despiden hoy mismo”, se escuchó decir a uno de los operadores.

Varios de los manifestantes destacaron que no había ningún certificado que aprobara la demolición, sin embargo, los trabajadores no dieron importancia a las acusaciones y aseguraron que la orden había venido desde el gobierno de la Ciudad.

Los carteles contra la demolición Noelia Guevara

Para Martín Cordini Juncos, abogado de los escaladores, tanto la Ciudad como AUSA están violando la ley al no respetar el amparo presentado tras la sentencia del juez Reynoso. “Nosotros apelamos en noviembre de 2025. Le dijimos que había incurrido en una serie de errores. Primero, consideramos que la resolución está mal fundada; dijimos que existe riesgo de vida porque las condiciones de la nueva estructura no son seguras. Recién hoy, de forma tardía, porque el plazo había vencido el jueves, consideramos que la sentencia del juez quedó sin efecto hasta que la apelación se resuelva”, planteó Cordini Juncos.

Aclaró que no cuestionan la oportunidad, mérito y conveniencia de la decisión adoptada por el gobierno de la Ciudad y AUSA en sí misma. Sin embargo, sostienen que el proyecto que reemplazaría a la Palestra Nacional de Andinismo y su área adyacente no cuenta con las condiciones necesarias para ser operativo. A pesar de las críticas, desde la Ciudad anunciaron que la nueva obra quedará consolidada en enero próximo.