Contaminación hídrica del Río de la Plata: Recondo fue recusado y denunció maniobras políticas para dilatar la causa

LA PLATA.- No hay audiencia. Menos aún, un plan eficaz para remediar la contaminación ambiental en el sistema hídrico del Río de la Plata. Al menos por ahora. La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la defensa del gobierno bonarense, recusó al juez federal Alberto Recondo y la causa pasó a manos de Alejo Ramos Padilla.

De este modo, no habrá audiencias ni mesas de trabajo para revertir la contaminación hasta tanto la Cámara de Apelaciones de La Plata resuelva si hace lugar a la recusación del magistrado que lleva la causa desde hace seis años.

El juez Alejo Ramos Padilla tendrá en su escritorio el expediente hasta tanto se resuelva la recusación en un tribunal de alzada Ignacio Amiconi

Recondo, al responder la recusación, no se quedó callado: denunció que la maniobra busca colocar en la causa a un juez que llegó al cargo con el aval del kirchnerismo. Destacó que en la jurisdicción platense existen solo dos jueces con competencia en la materia. “La recusación de uno de ellos deviene, sin más, en la elección del otro”, explicó este mediodía, antes de enviar la causa al Juzgado federal civil y comercial N° 2, que subroga Ramos Padilla.

Este magistrado tendrá en su escritorio el expediente hasta tanto se resuelva la recusación en un tribunal de alzada.

Recondo había trabado un embargo multimillonario sobre las cuentas de la Provincia hasta tanto se desarrollaran las obras de saneamiento pendientes Ricardo Pristupluk

La semana pasada, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin, había ordenado revocar el embargo multimillonario sobre las cuentas del Banco Provincia de Buenos Aires dispuesto por Recondo. El tribunal de alzada había ordenado también citar a la Provincia y a los abogados demandantes a una audiencia para avanzar en la realización de las obras de saneamiento pendientes.

“La situación de contaminación se halla prima fascie acreditada -confirmó el tribunal de alzada-. La inacción de las demandadas tampoco es objeto de discusión”.

El juez Alberto Recondo, recusado por la Fiscalía de Estado de la Provincia Captura de Tv

Estas frases de la Cámara Federal de Apelaciones fueron analizadas con atención por el gobierno de Axel Kicillof, que deberá reparar el daño ambiental ocasionado en la cuenca del Río de la Plata por orden judicial.

De acuerdo con ese fallo, Recondo debía convocar a las partes para la conformación de un plan de ejecución de obras supervisado por una mesa de trabajo eficaz.

Dilaciones

La recusación de Recondo supone necesariamente dilaciones. Las demoras juegan a favor de la Provincia de Buenos Aires, que comenzó a recopilar informes en la subsecretaría de Recursos Hídricos, en la Autoridad del Agua y en ABSA, mientras espera que el gobierno nacional acceda a otorgar avales para destrabar el acceso a un crédito con un banco internacional solicitado para afrontar las obras.

De acuerdo al gobierno bonaerense, la obra pública proyectada para brindar solución a la problemática de la contaminación de la cuenca del Arroyo el Gato, presupuestada en 2022 en US$245.997.956, exige acceder a financiamiento internacional para concretar su ejecución. Para ello se requieren avales del Estado nacional, “los cuales no se han obtenido”, informaron desde la Provincia.

Entre finales de 2022 y durante 2023, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, conjuntamente con el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, elaboró el perfil de préstamo orientado a gestionar financiamiento externo ante un organismo multilateral de crédito para el “Proyecto de Tratamiento y Disposición de Líquidos Cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada”.

El perfil fue presentado por el gobierno nacional ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para su evaluación preliminar en relación con la posible estructuración del financiamiento. Entre septiembre y octubre de 2023, se realizaron reuniones técnicas con el Banco Mundial. “No obstante, con motivo del cambio de gestión en el gobierno nacional, los avances vinculados a la preparación del programa se detuvieron”, informó la gestión de Kicillof.

Precisó que en octubre de 2024 el Ministerio de Economía de la Provincia remitió formalmente una nota con el perfil de préstamo a las nuevas autoridades del Ministerio de Economía de la Nación, a fin de que el mismo fuera evaluado y se pudiera retomar la tramitación correspondiente, “sin que a la fecha el gobierno nacional hubiese brindado respuesta a dicha presentación, circunstancia que ha impedido continuar con el proceso administrativo necesario para avanzar en la obtención del citado financiamiento externo”.

Al trabar el embargo multimillonario, en marzo pasado Recondo había desestimado el argumento del gobierno provincial sobre la necesidad de financiamiento internacional para llevar adelante las obras. Tras recordar que el inicio de las obras suspendidas estaba previsto para 2022 —es decir, en el primer mandato de Kicillof—, puntualizó que entonces la erogación necesaria para evitar el daño ambiental producido en toda la población asentada en la zona urbana circundante representaba el 0,67% del total del presupuesto provincial.

En 2022 fueron notificados desde la Presidencia de la Nación hasta la Fiscalía de Estado bonaerense y representantes del Congreso de la Nación sobre la urgencia de comenzar con obras para el tratamiento de los efluentes cloacales. “Esto permite concluir que la imposibilidad de ejecutar las obras ordenadas no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de 20 años a la hora de asignar recursos”, había expresado magistrado recusado.