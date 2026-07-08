“No vamos a parar de desnudarlas y venderlas”: el mensaje en un banco tras el escándalo por las fotos de alumnas

“Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas”, decía el mensaje que apareció esta semana en un banco de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, en medio del escándalo por un grupo de WhatsApp donde estudiantes compartían imágenes reales y manipuladas con inteligencia artificial de sus compañeras desnudas.

Según pudo reconstruir LA NACION, las alumnas de segundo año de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (Esccp) se enteraron del material cuando vieron un drive con sus nombres, fotos y el valor con el que sus compañeros las comercializaban. Algunas eran fotos con sus caras y cuerpos hechos con inteligencia artificial, en otras las desnudaban en fotos robadas de sus redes sociales.

A través de los grupos de WhatsApp pudieron saber que estaban involucrados también alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA). Había compradores y vendedores también de esa institución. Se vendían, según pudo saber este medio, diez fotos a $1000.

El domingo pasado empezaron a circular mensajes denunciando el hecho por redes sociales, de alumnas de ambos colegios secundarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Ya ni en tu amigos podes confiar”, decía uno de ellos.

Cuando volvieron ese lunes 29 de junio al colegio, las alumnas del Pellegrini, que rondan los 14 años, no quisieron compartir aula con sus compañeros. Hubo ruidazos, sentadas para que intervengan las autoridades y esa tarde los alumnos señalados como autores no pudieron salir. Los esperaban en la calle para agredirlos, les tiraron huevos. Los fueron a retirar sus padres.

Según pudo saber LA NACION, aún no hubo una denuncia formal. Hay chicas que no se animaron a contarlo en sus familias. Por lo que tampoco aún saben cuántas son las víctimas; hay muchas que aún no se animaron a hablar.

El martes pasado los alumnos involucrados no fueron a clases, según pudo reconstruir este medio. Tras una semana de reclamos, este lunes habrían vuelto a la escuela. “Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas”, decía el mensaje que apareció en un banco y que se les atribuye a los adolescentes.

Las alumnas no quieren compartir clase con el grupo involucrado; piden que sean separados del curso o incluso expulsados.

La Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini hizo referencia a “usos indebidos de medios digitales” e informó que comenzó a recabar información mediante entrevistas con estudiantes y familias. “Ahí se dieron los primeros indicios de la posibilidad de vulneración de imágenes, como así también de ejercer algún tipo de violencia entre estudiantes", indicó la institución.

Desde el Centro de Estudiantes contestaron que la escuela ya está interviniendo y hay protocolos vigentes. “Dicha activación será trabajada según las presentaciones remitidas, que conllevarían situaciones de violencia digital, de género, uso indebido de imágenes y otras”, señaló el comunicado de la escuela.

“El Equipo de Conducción canalizará institucionalmente las presentaciones bajo las normas y protocolos vigentes, derivando en acciones de protección. A su vez, se reforzarán los espacios de conversación con estudiantes y familias de los cursos más afectados, con el objetivo de sensibilizar, concientizar y erradicar este tipo de prácticas”, agregaron.

La semana próxima, según pudo saber este medio, habrá reuniones con las familias.

El CNBA también emitió un comunicado. “Desde el Colegio abrimos de inmediato canales de escucha y acompañamiento en articulación con diferentes agentes de la comunidad: la Oficina de Género y Promoción de Vínculos Saludables, preceptores, tutores, orientadores, consejeros de convivencia, estudiantes y familias, para recibir información y ofrecer un espacio de diálogo y contención”, indicaron en el comunicado firmado por su rectora, Valeria Bergman.