El Planetario en las vacaciones de invierno: el cronograma de actividades para los más chicos

El mes de julio trae el tradicional período de receso para alumnos y docentes en todo el país, aunque las fechas difieren según la jurisdicción. Entre los paseos que se pueden realizar en las vacaciones de invierno, el Planetario ofrece su cronograma de actividades para los más chicos.

El Planetario Galileo Galilei ofrece múltiples actividades para las vacaciones de invierno Gentileza: IPS Prensa

Así es el el cronograma de actividades en el Planetario para las vacaciones de julio

Desde el sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto: (localidades en venta a partir del 8 de julio)

Funciones Inmersivas en el DOMO:

11.30: Agujeros Negros (espectáculo astronómico recomendado para adultos y adolescentes)

12.30: Te quiero, desde el mar hasta el cielo (espectáculo de divulgación científica recomendado para niños)

13.30: Alerta espacial (espectáculo astronómico recomendado para niños y adolescentes)

14.30: Top 5 (espectáculo astronómico recomendado para niños)

16: Alerta espacial (espectáculo astronómico recomendado para niños y adolescentes)

17: Top 5 (espectáculo astronómico recomendado para niños)

18: Agujeros Negros (espectáculo astronómico recomendado para adultos y adolescentes)

Museo:

Telescopios

18.30: Observación por telescopios (sólo miércoles, sábados y domingos. Actividad sujeta a condiciones meteorológicas)

Show Musical para infancias

Sábados 25 de julio y 1 de agosto

18 y 19: Koufekin en el Planetario

La grilla de actividades para las vacaciones de invierno Gentileza: IPS Prensa

Cómo es el recorrido por el museo del Planetario

Esta alternativa incluye el recorrido por el museo y la plaza astronómica en donde los visitantes pueden apreciar representaciones de la Tierra y de la esfera celeste, meteoritos reales, rocas lunares y otras atracciones que proponen una mirada diferente sobre nuestro lugar en el planeta y en el espacio.

Las guías del museo van acompañando la visita mientras explican conceptos astronómicos, muestran detalles de la particular arquitectura del edificio, y relatan hechos destacados de la historia de la Institución.

Esta actividad cuenta con un cupo limitado de 40 personas.

Cómo es la observación con telescopios en el Planetario

Los fines de semana se realizan actividades astronómicas con telescopios instalados en el exterior del edificio, acompañadas por especialistas del Planetario.

Durante el día, se proponen observaciones del Sol mediante telescopios equipados con filtros de protección especialmente preparados para una visualización solar segura. Por la noche, la propuesta incluye explorar distintos objetos del cielo a través de telescopios, según la visibilidad de cada fecha.

Para cualquiera de las opciones es preciso consultar la grilla de días y horarios, y considerar que estas actividades están sujetas a condiciones meteorológicas y se realizan únicamente con cielo despejado al momento de inicio. En caso de nubosidad, lluvia o tormentas cercanas, podrán suspenderse.