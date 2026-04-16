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Convocan a estudiantes y docentes de Latinoamérica a jugar un mundial por el planeta: llega la Copa Climática 2026

Es impulsada por la ONG Eco House Global; pueden participar jóvenes de entre 16 y 18 años; conocé los detalles para inscribirte

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Convocan a estudiantes y docentes de Latinoamérica a jugar un mundial por el planeta: llega la Copa Climática 2026
Convocan a estudiantes y docentes de Latinoamérica a jugar un mundial por el planeta: llega la Copa Climática 2026 Luis Maria Vayo

El mundial convoca multitudes, ¿por qué no llevar esa energía a las escuelas? La Copa Climática 2026 invita a docentes y estudiantes de toda Latinoamérica a participar de una competencia educativa sobre sostenibilidad y cambio climático, 100% gratuita para instituciones educativas públicas y privadas de la región.

Impulsada por la ONG Eco House Global, la iniciativa está dirigida a jóvenes de 16 a 18 años y sus docentes. A lo largo de la competencia, los equipos avanzan a través de una plataforma digital, donde suman puntos, acceden a formación sobre sostenibilidad y cambio climático y compiten por increíbles premios. En la instancia final de la copa, desarrollan una solución a una problemática ambiental de su comunidad. Es un “mundial” diferente que busca acercar la acción por el planeta a las escuelas de toda Latinoamérica.

Los ganadores del primer puesto de 2025
Los ganadores del primer puesto de 2025 Luis Maria Vayo

¿Cómo jugar en la Copa Climática?

La competencia es 100% online y está abierta a escuelas de toda Latinoamérica. Para participar, cada equipo debe estar conformado por dos estudiantes y un docente de la misma escuela. Se inscriben a través de la plataforma (www.copaclimatica.com.ar) y comienzan a avanzar en los desafíos de la Copa.

Se recorren cinco módulos temáticos —ciencia del cambio climático, mitigación, adaptación, ciudades y género y revolución ciudadana— que combinan aprendizaje y mucho juego.

El equipo que llegue a las instancias finales deberá trabajar a partir de una pregunta clave: ¿qué problema socioambiental tiene mi comunidad y cómo puedo solucionarlo? A partir de ese disparador, los estudiantes desarrollan un proyecto con el acompañamiento de mentorías para transformar esa pregunta en una propuesta concreta. ¡Solo las mejores llegarán a la gran final!

Fechas clave de la Copa Climática 2026:

  • Inicio de la competencia: 30 de marzo
  • Etapa clasificatoria: del 30 de marzo al 29 de mayo
  • Semifinal: del 1 de junio al 6 de julio
  • Final: 13 de julio

Para más información, se puede escribir a copaclimatica@ecohouse.org.ar.

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