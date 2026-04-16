Convocan a estudiantes y docentes de Latinoamérica a jugar un mundial por el planeta: llega la Copa Climática 2026
Es impulsada por la ONG Eco House Global; pueden participar jóvenes de entre 16 y 18 años; conocé los detalles para inscribirte
- 2 minutos de lectura'
El mundial convoca multitudes, ¿por qué no llevar esa energía a las escuelas? La Copa Climática 2026 invita a docentes y estudiantes de toda Latinoamérica a participar de una competencia educativa sobre sostenibilidad y cambio climático, 100% gratuita para instituciones educativas públicas y privadas de la región.
Impulsada por la ONG Eco House Global, la iniciativa está dirigida a jóvenes de 16 a 18 años y sus docentes. A lo largo de la competencia, los equipos avanzan a través de una plataforma digital, donde suman puntos, acceden a formación sobre sostenibilidad y cambio climático y compiten por increíbles premios. En la instancia final de la copa, desarrollan una solución a una problemática ambiental de su comunidad. Es un “mundial” diferente que busca acercar la acción por el planeta a las escuelas de toda Latinoamérica.
¿Cómo jugar en la Copa Climática?
La competencia es 100% online y está abierta a escuelas de toda Latinoamérica. Para participar, cada equipo debe estar conformado por dos estudiantes y un docente de la misma escuela. Se inscriben a través de la plataforma (www.copaclimatica.com.ar) y comienzan a avanzar en los desafíos de la Copa.
Se recorren cinco módulos temáticos —ciencia del cambio climático, mitigación, adaptación, ciudades y género y revolución ciudadana— que combinan aprendizaje y mucho juego.
El equipo que llegue a las instancias finales deberá trabajar a partir de una pregunta clave: ¿qué problema socioambiental tiene mi comunidad y cómo puedo solucionarlo? A partir de ese disparador, los estudiantes desarrollan un proyecto con el acompañamiento de mentorías para transformar esa pregunta en una propuesta concreta. ¡Solo las mejores llegarán a la gran final!
Fechas clave de la Copa Climática 2026:
- Inicio de la competencia: 30 de marzo
- Etapa clasificatoria: del 30 de marzo al 29 de mayo
- Semifinal: del 1 de junio al 6 de julio
- Final: 13 de julio
Para más información, se puede escribir a copaclimatica@ecohouse.org.ar.
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