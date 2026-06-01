Se aproxima un fenómeno de varios días que traerá tiempo húmedo, fresco y lluvias: las zonas afectadas

La presencia de frente inestable comenzará a dominar las condiciones meteorológicas en gran parte del país durante las próximas horas y provocará un escenario marcado por tiempo húmedo, fresco y lluvias por tercera semana consecutiva, según consignó el sitio especializado Meteored.

Varias ciudades de Buenos Aires se vieron afectadas por la llegada de los fenómenos desde este lunes por la mañana. El día abrió con una temperatura mínima de 10°C y cerrará con una máxima cercana a los 15°C.

El pronostico del tiempo

Alerta violeta

Las condiciones climáticas coincidirán además con la continuidad de la alerta violeta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por bancos de niebla y reducción de visibilidad en sectores de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, donde ya se registraron complicaciones en rutas, accesos y servicios de transporte.

Según detalló en el último informe, la alerta también se extendió en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

Expertos sugieren utilizar luces baja en zonas con niebla Zakhar Mar - Shutterstock

Qué recomienda el SMN ante la alerta violeta

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones al conducir.

Entre las principales medidas preventivas, el organismo aconsejó:

Circular a velocidad reducida.

Mantener una distancia prudente entre vehículos.

Utilizar luces bajas y antiniebla.

Evitar maniobras bruscas o adelantamientos.

Consultar el estado de rutas y servicios antes de viajar.

En la misma línea, desde el Ministerio de Transporte bonaerense pidieron no detenerse sobre banquinas o calzadas y verificar el estado general de los vehículos antes de salir a la ruta.

Cómo estará el tiempo durante la semana

Para la semana se espera una combinación de nieblas, neblinas, humedad, frío y lluvias. Según informó el organismo meteorológico, el martes la temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 15°C.

El miércoles, en tanto, la jornada presentaría un leve aumento térmico con una mínima de 12°C y una máxima de 17°C. El jueves iniciará con una mínima de 13°C y máxima de 18°C.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad

El final de la semana llegaría con mayores probabilidades de precipitaciones. El viernes la mínima será de 14°C y la máxima de 20°C, dando paso así a los chaparrones que podrían registrarse durante el sábado.