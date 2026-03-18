La historia de amor de cuento de hadas que llevó a todos a la cárcel: la “doctora” de las cartas eróticas que enterró al famoso conductor

El terreno de los engaños y las falsas apariencias era donde mejor se movía Giselle Rímolo, hasta que la descubrieron como falsa médica y aquel mundo fantástico que imaginó y supo disfrutar por un tiempo se rompió en pedazos y fue a parar tras las rejas.

Giselle Rímolo, con Silvio Soldán, cuando todo era éxito para ella LA NACION

No solo la sufrieron sus miles de pacientes a lo largo de los años, en primer lugar Lilian Díaz, quien murió de manera repentina el 30 de junio de 2001. También algunos famosos como Susana Giménez, Daniel Passarella, María Julia Alsogaray, Lía Salgado, Pablo Vilouta, Tití Fernández, y hasta la por aquellos tiempos senadora Liliana Gurdulich de Correa.

Además la padeció su enamorado, el legendario conductor Silvio Soldán (sentimental y económicamente). Hasta fue a parar a la cárcel de Devoto en 2004 durante 61 días cuando el juez Mariano Bergés sospechaba que era socio de “la doctorcita”, como él solía llamarla, y lo investigaba por “estafas reiteradas y tráfico de medicamentos”.

Pierri fue el abogado que logró probar que Soldán tenía solamente un vínculo sentimental con Rímolo

El animador luego fue sobreseído gracias a las habilidades profesionales del abogado penalista Miguel Ángel Pierri que logró despegarlo de la acusación. Pero la sombra de la prisión lo marcó para siempre, y él mismo relató cómo fueron aquellos días en “el country”, término que utilizaba para hablar del presidio de la calle Bermúdez.

Un amor único que terminó con todos presos

Soldán había comenzado una relación amorosa con Giselle en 1993 luego de separarse de Silvia Süller. Y más allá de alguna que otra diferencia que vivieron como pareja, en 1999 debieron enfrentar una separación porque él descubrió que lo engañaba con otro y decidió marcharse. Ella, por su parte, estaba en pleno auge con su clínica CIDENE -Centro Integral de Estética Natural- que funcionaba en Belgrano R. Y no le convenía estar distanciada ya que la promoción de su amorío la instalaba en los programas de televisión y eso generaba potenciales pacientes. Además, Silvio la entrevistaba seguido en su programa de radio y eso también hacía crecer el interés del público para hacerse atender por la “doctora” que les prometía bajar kilos en tiempo récord.

Rímolo estaba desesperada por reconquistarlo para reposicionarse mediáticamente. Y entonces recurrió a apasionadas cartas de amor donde le pedía otra oportunidad, como la que le envió a través del fax de la clínica el 13/7/99.

La carta de la reconquista: “Siempre tuya, tu doctorcita”

“Mi amor, quiero y necesito que sepas que yo no puedo más, porque me estás negando lo que más necesito en el mundo, y es tu amor. Me estás privando de tus caricias, de tu calor, de tus palabras de amor. Por favor, no me sigas condenando y privándome de vos. Me encanta que te preocupes por mí, por mi salud, me encanta la sorpresa del obsequio del auto, que me ayudes y aconsejes con mi trabajo. Pero me estás privando de lo más importante que tengo en la vida, y sos vos. Te necesito para seguir respirando. Para poder seguir viviendo. Te necesito y me seguís castigando por algo que ya pasó. Va a hacer un año, el 4 de agosto, que vivimos juntos, y todo lo que hago es pensar en vos, estar pendiente de vos... Mi amor el pasado ya pasó. La vida no va hacia atrás, va hacia adelante. La vida no involuciona, evoluciona. Caer en las sombras del pasado es sufrir por nada, porque el pasado no existe. El que no perdona se condena. El que perdona se libera. Por favor, no te condenes a cadena perpetua. Yo te amo y sé que vos sentís cosas por mí. Entiendo tu temor hacia mí. Pero juro que jamás volvería a hacer cosas que hice, porque todo lo que quiero es ser feliz junto a vos. Seamos felices, disfrutemos de la vida, de las cosas más grandes y de las más pequeñas. Por qué no darnos otra oportunidad para ser felices. Comencemos una nueva vida en donde el uno viva para el otro, en donde nos tratemos con respeto y con amor, con dulzura y con pasión. Sé que si queremos lo vamos a lograr. Démonos una oportunidad. No esperemos que sea demasiado tarde. Aún estamos a tiempo. Y recuerda, si Dios perdonó, por qué no podrías perdonar y olvidar vos, si Dios es un todo y vos sos parte de ese todo. Te amo como nunca amé ni amaré a nadie. Por vos. Siempre tuya. Tu doctorcita Gisselle”.

Una de las cartas de Rímolo para Soldán: le imploraba por su amor y compañía desde la cárcel

Después de esa misiva y algunas más, Giselle logró el objetivo que se había planteado: reconquistar a Silvio, que la terminó perdonando. Estaba fulgurante por el logro y porque la difusión de sus tratamientos continuaban como entonces. Hasta que allá por agosto de 2001 llegó el día de la cámara oculta de Telenoche Investiga y todo comenzó a desmoronarse para ella. Allí se la escuchaba presentarse y decir sin tapujos: “Soy doctora en Psicología, en Homeopatía, terapeuta floral, licenciada en terapias alternativas, nutricionista, digitopunturista, irióloga, y me faltan dos más que no me acuerdo ahora. Padecés celulitis de segundo y tercer grado. ¿Dónde? Abdomen, flotadores y cadera. También tenés muy mala circulación, lo vi por tu iris y lo corroboré viendo tus piernas. Hay una primera opción: la A, con la que solamente estarías bajando un kilo y consistiría en las algas. La segunda opción, la B, es muchísimo más completa e incluye equipos reductores. Y tenés una sesión sin cargo por la promoción de la tele”.

Ante semejante escándalo que pudo verse por tevé sumada a la mencionada muerte de su paciente Lilian Díaz, Rímolo fue a parar a la cárcel de Ezeiza en noviembre de 2001 cuando la policía se la llevó de su departamento de la avenida Cramer. Terminó condenada a nueve años de prisión por “Ejercicio ilegal de la medicina, tráfico de medicamentos peligrosos para la salud, estafas en 70 ocasiones y homicidio culposo”.

Telenoche y el caso Rímolo: la cámara ocultó que le quitó la máscara

Ya tras las rejas, comenzó otro calvario, no solo para ella, sino también para Soldán, que la visitaba frecuentemente, le llevaba alimentos y seguía recibiendo apasionadas cartas. El animador era casi la única persona de su entorno que podía brindarle ayuda, ya que su madre era una persona muy mayor con problemas de salud, y su hermano –luego fallecido- también había sido detenido e investigado en la causa.

La carta de la desesperación: “Te necesito, mi amor”

En esas circunstancias en prisión, el 26 de marzo de 2002 fechaba otra sentida misiva para su novio.

“Mi amor: En el peor momento de mi vida, y esperando que se termine muy pronto, te deseo un muy feliz cumpleaños (67), tu mujer, hoy más que nunca con total seguridad te digo tu mujer para toda la vida. Tan sólo dos palabras contienen todo lo que tengo para decirte en este momento, una y mil veces. Gracias Amor. Te amo. Te adoro. Te necesito. Te deseo. Te extraño. Te idolatro. Yissy. Le agradezco a Dios y a mi papi todos los días el haberte conocido. Les agradezco el poder sentir el orgullo de tener un hombre con todas las letras como vos a mi lado”.

Y remataba el apasionado texto con la impresión en el papel de su boca empapada con un rouge de color rosado.

"Te amo, te adoro": Rímolo le enviaba cartas "besadas" a Soldán desde la cárcel; al salir, solo habló mal de él

Apenas un mes más tarde, el 26 de abril de 2002, Rímolo salió en libertad con una fianza de 300 mil pesos que costeó Silvio. Y a partir de ahí cambió violentamente su estrategia: pasó de amarlo a detestarlo, vociferando en cuanta nota podía que Soldán era su socio y que cobraba el 70 por ciento de las ganancias de la clínica CIDENE de Belgrano que ella supo capitanear. El ataque repentino, según se sospechaba, habría sido pensado y ejecutado junto a su por entonces nueva pareja, el doctor Juan Gaineddu, exdefensor de Soldán.

¿Rímolo o Mónica Best? Aseguran que la falsa médica usa un sobrenombre en redes sociales

En 2004, Giselle debió volver a la cárcel pero por poco tiempo. Volvió a salir amparada en problemas de salud por agresiones sufridas tras los muros por otras detenidas. En 2021 fue beneficiada con salidas transitorias. Luego le concedieron la libertad condicional hasta cumplir la condena. Pero en 2025, la Cámara de Casación respaldó una investigación por lavado de dinero que la involucra junto a su exabogado y expareja, el abogado Juan Gaineddu, que aún está en curso.

Pese a estar separados, Rímolo sigue viviendo en la casa de Don Torcuato, propiedad del letrado, porque no tenía otro sitio adonde ir. Allí, para subsistir, alquilaba el lugar para fiestas y encuentros, pero por quejas de los vecinos debió interrumpir ese emprendimiento.

Rímolo, refugiada en Don Torcuato, habría empezado un emprendimiento lejos de los escándalos que la llevaron a la cárcel

Hace pocos días, la periodista Fernanda Iglesias contó en el programa Puro Show (eltrece), donde suele sorprender con sus hallazgos e investigaciones, que en redes sociales la descubrió como Mónica Best, nuevo nombre con el que encaró un emprendimiento de venta de zapatillas, pelucas, pestañas postizas e indumentaria, actividad comercial en la que esta vez no está en juego ni la salud ni la vida de las personas.