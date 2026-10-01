Convocan a un abrazo humanitario en el Planetario para terminar con las divisiones globales

El próximo domingo 4 de octubre de 2026, el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires será sede de una iniciativa denominada “Un abrazo por la humanidad”. El evento comenzará a las 19:00 horas y durará 20 minutos, según informaron los organizadores. El proyecto, impulsado por el empresario, escritor y filántropo argentino Alejandro Guillermo Roemmers, propone un gesto de unidad para reivindicar la paz y el reconocimiento del otro en un contexto internacional marcado por la fragmentación y el conflicto.

La convocatoria surge en el marco de los 800 años del fallecimiento de San Francisco de Asís, cuya muerte ocurrió el 3 de octubre de 1226. La figura histórica, reconocida por sus valores de humildad y fraternidad, sirve como eje central de la jornada. Roemmers recibió el Premio San Francisco de Asís en 2023 por parte de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, galardón que reconoce su labor humanística y su compromiso con los principios espirituales franciscanos.

Alejandro Guillermo Roemmers convoca a “Un abrazo por la humanidad” en el Planetario Instagram (@alejandrogroemmers)

La elección del Planetario responde a una simbología específica: su cúpula representa el cielo, un ámbito compartido por toda la especie humana sin distinciones políticas, culturales o de creencias. Los organizadores planean la iluminación del edificio con la palabra Paz siempre que los equipos técnicos permitan la proyección. Esta acción busca reforzar el mensaje de que todos los individuos pertenecen a una misma comunidad humana pese a sus diferencias individuales o sociales.

Alejandro Roemmers manifestó su visión respecto al presente global durante la presentación del evento: “Hay momentos en la historia, como este, en que no basta quedarse a un lado y mirar cómo el miedo, la división y el enfrentamiento nos llevan a la oscuridad y la destrucción”. La propuesta no pretende resolver los problemas geopolíticos de manera directa, sino recuperar un gesto elemental de cercanía entre personas que pueden sostener ideas distintas. Y completó: “Tal vez el mundo no cambie esa noche. Pero quizá cambien dos personas. Y después otras dos. Y otras dos”.

El objetivo es recuperar un gesto elemental de cercanía entre personas, ya que todos pertenecen a la misma comunidad Instagram (@alejandrogroemmers)

El encuentro no requiere una adhesión formal, no recauda fondos y carece de fines comerciales o partidarios. La invitación se dirige a creyentes y no creyentes de todo el mundo. Si bien el Planetario actúa como punto físico, la iniciativa fomenta que los ciudadanos realicen el abrazo en cualquier lugar donde se encuentren. Para visibilizar la propuesta, el impulsor sugirió en sus redes sociales: “Elegí tu momento: a lo largo de todo el día, sin importar la hora. Abrazá: en tu casa, en el trabajo o en la calle; a quien amás, a un conocido o a quien piensa distinto. Unos pocos segundos alcanzan”.

Quienes participen podrán compartir fotos o videos con la etiqueta “#UnAbrazoPorLaHumanidad” para difundir el mensaje. La acción cuenta con el respaldo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y busca replicar un modelo nacido en Asís, Italia. El objetivo final consiste en transformar el gesto en una práctica espontánea de empatía que logre acortar las distancias sociales en una etapa de tensiones. La fecha coincide con la festividad religiosa del santo, pero la convocatoria mantiene un carácter laico y universal destinado a toda la población.