Convocatoria récord: la innovadora iniciativa que enseña a cuidar la salud cardiovascular desde jardín de infantes

La cifra fue subiendo hasta llegar a ser 898 las escuelas del país que adhirieron a incorporar la prevención cardiovascular desde el nivel inicial al sumarse al Programa Nacional de Escuelas Cardiosaludables que impulsa la Federación Argentina de Cardiología (FAC). ¿El objetivo? Aprender a cuidar el corazón con tiempo para prevenir las complicaciones que van desencadenando las enfermedades cardiovasculares, principal causa de carga de enfermedad y mortalidad en el país, de acuerdo con las últimas estadísticas nacionales.

“Cuando los pacientes llegan al consultorio, los factores de riesgo cardiovascular llevan años desarrollándose. Desde la FAC nos hicimos una pregunta: ¿y si empezáramos a prevenir mucho antes?”, comienza el video que repasa apenas algunas de las actividades que, en lo que va del año, estuvieron haciendo niños y adolescentes. Los primeros datos indican que unos 7000 alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria en todas las provincias accedieron a los contenidos del programa. Sus coordinadores esperaban llegar a unos 60 establecimientos, pero la realidad superó toda expectativa.

“La enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en la Argentina y hasta el 80% de los decesos por esta causa son evitables. Pero lo que muchas veces se olvida es que la enfermedad de nuestras arterias no empieza a los 50 años: comienza en la infancia”, sostuvo Mildren del Sueldo, presidenta de la FAC. “Las placas que van a obstruir esa arteria décadas después comienzan a formarse en niños que ya tienen sobrepeso, presión alta o colesterol elevado –continuó–. En nuestro país, cuatro de cada diez chicos de entre 5 y 17 años tienen sobrepeso u obesidad y aproximadamente tres de cada 100 son hipertensos”.

Un cómic con cuatro fotografías de una actividad escolar fue uno de los recursos elegidos por alumnos para detallar cómo actuar con RCP y el uso de un DEA Gentileza FAC

A ese panorama, sumó el sedentarismo, las horas de pantalla, el sueño insuficiente, junto con “una nueva epidemia: el vapeo y las bolsitas de nicotina, que ya alcanzan a adolescentes de 13 a 15 años”, refirió a LA NACION. Por eso, este programa de prevención es “estratégico” para la entidad que nuclea a 30 sociedades y asociaciones profesionales de cardiología del país.

La convocatoria a través de redes sociales tuvo respuesta incluso de una escuela de México y otra de Bolivia que se inscribieron para sumar el material educativo a la currícula, por edades y sin alterar el plan anual de enseñanza. Son manuales elaborados por un equipo de 12 profesionales especializados en cardiología pediátrica, de la mujer, electrofisiología, terapia intensiva y emergencias cardiovasculares, medicina del deporte, psicología y cardioasistencia con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso del desfibrilador externo automático (DEA), charla a cargo de instructores acreditados que está adaptada para estudiantes ciegos y con disminución auditiva.

Los contenidos los van guiando personajes creados por una diseñadora gráfica para el Congreso Argentino de Cardiología del año pasado. “En los primeros años invitan a jugar y descubrir; en la primaria ayudan a observar e investigar; en la secundaria abren preguntas, promueven el pensamiento crítico y alientan la acción comunitaria”, resume el equipo de trabajo.

Los contenidos los van guiando personajes creados por una diseñadora gráfica para el Congreso Argentino de Cardiología Gentileza FAC

Entre el 28 de septiembre y el 2 de este mes, con la conmemoración del Día Mundial del Corazón esa semana, se multiplicaron las 900 escuelas del programa, al incluir a las dos del exterior. El material, basado en evidencia, aborda ocho ejes, según enumeró del Sueldo. Son: alimentación saludable, actividad física, reducción del sedentarismo y las pantallas, descanso, bienestar emocional, ambientes libres de humo y nicotina, conocimiento del propio corazón y capacitación para actuar frente a una emergencia, incluida la RCP y el uso de un DEA.

Con certificación

La participación es sin costo y el establecimiento es certificado como Escuela Cardiosaludable si completa el programa. Los recursos necesarios para seguir los contenidos son los que estén disponibles en cada institución y, los que así decidan, pueden participar de un concurso nacional. Los ganadores reciben un DEA para la escuela o, si ya cuentan con uno, pueden elegir un sitio de su comunidad para instalarlo.

La idea de diseñar un programa nacional con estas características fue de Ana Paola Courtade, cardióloga y deportóloga, profesora adjunta de la cátedra de Semiología de la Universidad de San Pablo, en Tucumán. Con su colega Ayelén Rosso, especialista en prevención y atención de la salud cardiovascular femenina en todas las etapas, coordinaron los contenidos de los manuales por ciclos.

“Las respuestas son muy positivas hasta ahora, desde los chicos, las escuelas y también las familias”, dijo Rosso en diálogo con LA NACION. “Que casi 900 escuelas públicas y privadas de todas las provincias se hayan sumado en pocos meses nos dice que la comunidad educativa entendió algo que los cardiólogos sabemos hace tiempo: cada niño que aprende a cuidar su corazón es un adulto que no va a llegar a la guardia con un infarto. Y además lleva ese mensaje a su casa, a sus padres y abuelos”, completó Del Sueldo.

Los contenidos de los manuales, como los talleres de cardioasistencia, están adaptados para escuelas con alumnos ciegos y discapacidad auditiva Gentileza FAC

En una de las tantas recorridas que, como los demás coordinadores, realiza por las escuelas, les hizo preguntas a cuatro alumnas de primer grado del Complejo Educativo Alberdi, en Rosario, después de una charla. Espontáneamente, respondieron que tenían que llamar a un adulto o al 107 –por el número de emergencias local– si una persona o un amigo se descompensa (no respira) o, si no saben o recuerdan la dirección, hacerlo al 911 de la Policía, también contestaron que tenían que comer frutas, verduras, tomar agua, dormir bien y hacer actividad física o ejercicio “para cuidar el corazón”, además de “ir a los controles” con el pediatra. Alumnos y docentes de segundo grado de la Escuela N° 368 de la ciudad de Corrientes recorrieron las calles el Día Mundial del Corazón para entregar folletos sobre la importancia del sueño.

“¿Sabías que el descanso es una necesidad básica? –escribieron–. Dormir bien nos ayuda a crecer sanos, estar de buen humor y aprender mejor. Mientras dormimos nuestro el cuerpo crece, nuestro cerebro descansa y el corazón trabaja tranquilo”. A continuación, con un semáforo, resumieron con el color rojo “qué quita el sueño” (pantallas, gaseosas, jugar de noche, luz prendida y comidas pesadas), con el amarillo en qué había que tener “precaución” (apagar pantallas una hora antes de acostarse y apagar las luces) y, por último, con el color verde “lo que ayuda a dormir”. Ahí, enumeraron: “Bañarme, cepillarme los dientes, vaso de leche, ponerme el pijama, leer un cuento, abrazar un peluche, dar un beso a mamá y dormir temprano”.

Chicos de tercer y cuarto grado de una escuela de Roldán, en Santa Fe, al igual que los de un establecimiento de La Quiaca, Jujuy, organizaron una caminata para incentivar la actividad física, mientras que, en otra institución, los alumnos optaron por armar con cuatro imágenes a modo de un cómic cómo actuar ante una persona que colpsa por un paro cardíaco para reanimarla con maniobras de RCP y uso de un DEA. Estudiantes de cuarto año del Instituto San José, de la ciudad bonaerense de Baradero, visitaron el canal de streaming local para hablar sobre la hipertensión y los riesgos para la salud cardiovascular de consumir sodio en exceso.

En Baradero, estudiantes secundarios participaron de un programa local de streaming para hablar sobre la hipertensión y el exceso de consumo de sodio Gentileza FAC

“Son actividades que los docentes y directivos de las escuelas aceptaron enseguida porque no tienen que modificar la planificación de contenidos del año. Son ejercicios, ya resueltos, que pueden incluir en las distintas clases”, comentó Rosso. Esta semana concluye la etapa de devoluciones al programa, con las historias que generaron las escuelas.

“Es notable la respuesta. Los chicos volvían a casa y les contaban a sus padres lo que habían aprendido. Esto demuestra cómo con pequeños actos se pueden conseguir grandes cambios”, agregó la cardióloga. “Se trata de enseñar desde temprano los hábitos que hay que modificar. Nuestro objetivo era que la información llegara a los chicos y adolescentes y, a través de ellos, también a la comunidad donde viven. Y los chicos se prestaron muchísimo para seguir los contenidos de los manuales –señaló–. En el secundario, los vimos muy comprometidos. En el nivel inicial, nos llamó la atención la repercusión. En salas de 5 años que trabajaron con un arcoíris o un semáforo qué es más o menos saludable comer, durante una merienda nos explicaban qué era más saludable comer. Son conceptos muy básicos que no se van a olvidar más. Queríamos que fuera divertido y útil. Pensamos que lo fue”.

Las actividades sobre RCP y uso de DEA dentro del programa las dictan instructores universitarios acreditados Gentileza FAC

Ya están recibiendo en el sitio online del programa consultas de más escuelas para sumarse a la próxima edición. Esa demanda se está extendiendo a otros países de la región.

“Los hábitos que se incorporan en la niñez y la adolescencia son los que más se sostienen en la vida adulta; es mucho más eficaz construir una conducta saludable que intentar corregirla a los 40. Y la escuela es el único lugar donde están todos los chicos, de todas las provincias y de todos los sectores, cada día. Es la herramienta más democrática y federal de prevención que tenemos”, amplió Del Sueldo a LA NACION. “Para la FAC, invertir en la escuela hoy es la forma más económica y más efectiva de bajar la mortalidad cardiovascular de la Argentina en los próximos 30 años, y por eso este programa es una de nuestras prioridades”, finalizó.