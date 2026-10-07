Última estadística oficial: esta es la principal causa de muerte en la Argentina

Las enfermedades no transmisibles (ENT), como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las afecciones renales, siguen siendo la principal causa de muerte en la Argentina, de acuerdo con un informe oficial que se dio a conocer hace instantes. La tendencia se replica desde 1997, con excepción del período de pandemia de Covid por el virus respiratorio SARS-Cov-2.

Agrupados, todos esos problemas de salud -en muchos casos evitables- causaron el 69,1% de los 376.405 fallecimientos registrados en el país durante 2024, que es el último año con estadísticas vitales disponibles. El Ministerio de Salud de la Nación actualizó la información a partir de esos datos. El análisis también destaca diferencias entre las provincias.

Por tipo de ENT, las enfermedades cardiovasculares son las que más peso tienen en la mortalidad por causas no transmisibles al provocar el 40,4% de los decesos. El cáncer, en tanto, produce el 23% de las muertes por ENT, seguido de la enfermedad renal (3,7%), la diabetes (3,4%) y las patologías respiratorias crónicas (2,4%).

Estimación oficial de las causas de mortalidad en la Argentina con datos a 2024

Entre los diagnósticos cardiovasculares, como ataque cerebral o el infarto, una de cada cuatro muertes (25,1%) fue por insuficiencia cardíaca, que aparece cuando se va dañando la capacidad del corazón de bombear sangre adecuadamente. Este dato se mantiene constante desde años previos, como publicó LA NACION. Luego, están las isquemias -obstrucciones vasculares-, las enfermedades cerebrovasculares (16,9%) y las hipertensivas (7%).

Pero mientras que en los varones prevalecen las enfermedades isquémicas (25,2%) y la insuficiencia cardíaca (22,8%), en las mujeres predomina la insuficiencia cardíaca (27,5%), seguidas de las enfermedades isquémicas (18,3%). “Las enfermedades cerebrovasculares (17,3% en los varones y 16,5% en mujeres) y las hipertensivas (respectivamente, 6,2% y 7,8%) mantienen posiciones similares en ambos sexos”, señaló la cartera sanitaria a través de un comunicado.

Al comparar la mortalidad entre provincias, sin el sesgo asociado con la composición etaria de cada población, Salud informó que se detectó una disminución de la mortalidad promedio anual del 1,2% en la población general (1,4% en los hombres y 1% en las mujeres).

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