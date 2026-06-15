Médicos alertan sobre el aumento de problemas cardíacos durante los partidos de la selección y llaman a estar atentos a los síntomas

En la cuenta regresiva para que la Argentina haga su debut en el Mundial, se renuevan los consejos para atravesar sin altibajos las emociones intensas por venir antes, durante y después de cada uno de los partidos con los que este año se espera que la selección nacional repita el resultado de hace cuatro años.

Ansiedad, euforia y tensión suelen ser ―se sabe desde hace varias Copas del Mundo― una combinación de alto riesgo para la salud cardiovascular y mental. Un estudio de hace ya dos décadas ha demostrado que el día que la Argentina eliminó a Inglaterra del Mundial de Francia, en 1998, solo las internaciones por infarto subieron un 25% en los hospitales británicos.

Las internaciones por infarto subieron un 25% en los hospitales británicos el día que la Argentina eliminó a Inglaterra en la Copa del Mundo de 1998

“Durante los partidos decisivos, solemos ver un fenómeno curioso: las guardias se tranquilizan mientras dura el encuentro, pero después aparece un aumento de consultas. En líneas generales, crecen alrededor de un 20%”, señaló José Bonorino, jefe de la Unidad Coronaria del Hospital Universitario Austral (HUA). Lo más común, según detalló, es que sean por dolor torácico, cuadros coronarios y arritmias. Los casos aumentan a medida que la selección argentina avanza en instancias del torneo.

“Empeora frente a adversarios más complicados, rivales clásicos o definiciones por penales”, enumeró el médico, y sumó: “El problema es que muchos pacientes llegan tarde porque esperan a que termine el partido para buscar atención médica”.

En los últimos días, y a medida que se acerca el debut del equipo argentino en esta Copa del Mundo, especialistas de centros de salud o sociedades científicas volvieron a insistir en los resguardos a tener en cuenta.

"En líneas generales, las consultas crecen alrededor de un 20%”, señaló el cardiólogo José Bonorino Prensa AAT

Las redes sociales se convirtieron en el mejor aliado por estos días para difundir estas precauciones, como lo hace desde el Rincón del Hipertenso la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) o la Federación Argentina de Cardiología (FAC), entre tantos otros. “Un partido de la Selección puede funcionar como una verdadera prueba de esfuerzo emocional”, describió Bonorino.

“Durante un encuentro intenso, el cuerpo activa el sistema nervioso simpático (el mecanismo de lucha o huida) y libera adrenalina, noradrenalina y cortisol. Esto provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, una elevación de la presión arterial, una mayor contractilidad del corazón y un incremento del consumo de oxígeno por parte del músculo cardíaco —continuó—. En la mayoría de las personas, esto no pasa de un estado transitorio de ansiedad y queda como una anécdota. En pacientes con factores de riesgo, puede actuar como desencadenante de infartos, arritmias o crisis hipertensivas.”

Para el cardiólogo, el “mayor mito” en este tipo de eventos que movilizan a la población es “creer que todo es solo nervios”, explicó. “Si bien la mayoría de este tipo de problemas [cardiovasculares] ocurre en personas con factores de riesgo, el estrés agudo puede desencadenar infartos, arritmias o crisis hipertensivas, e incluso ser la primera manifestación de una enfermedad cardíaca hasta entonces desconocida”, dijo.

Síntomas que no deben subestimarse

De ahí que pidió no subestimar ni minimizar un dolor en el pecho ni esperar a que el árbitro termine el partido para ir a una guardia. “Los nervios del partido pueden acelerar el corazón, pero no deberían provocar dolor persistente en el pecho, falta de aire o desmayos. Si un síntoma no desaparece en segundos o pocos minutos, hay que dejar de mirar el partido y consultar. Ante la duda, siempre es mejor buscar atención médica”, insistió.

Otras señales de alarma que agregó a la lista son disconfort en el pecho, espalda, brazos, cuello o mandíbula; molestias en la boca del estómago o náuseas; falta de aire o transpiración profusa; palpitaciones; mareos o desmayos. “También, deben encenderse las alertas ante dificultades para hablar, asimetrías en la cara o pérdida de fuerza en alguna parte del cuerpo”, indicó en relación con los signos de un ataque cerebrovascular (ACV).

Hinchas de la Selección Argentina esperando la llegada de los jugadores en el predio de AFA Tadeo Bourbon

Con María Paula Castro, psicóloga del Servicio de Salud Mental del HUA, repasaron esta “otra cara del Mundial” con recomendaciones para “reconocer señales de alarma” y orientar sobre “hábitos que ayudan a reducir los riesgos”.

“La ansiedad anticipatoria es la reacción que aparece cuando una persona empieza a imaginarse o preocuparse por lo que podría pasar en una situación futura”, explicó Castro. “En el caso de un partido importante, el cerebro proyecta escenarios posibles y activa mecanismos asociados al estrés, con liberación de adrenalina y cortisol”, comentó. Insomnio, palpitaciones, tensión muscular, irritabilidad o malestar gastrointestinal están entre los problemas que pueden surgir.

“La intensidad de esa reacción depende, en gran medida, del significado que cada persona le atribuya al evento. Hay quienes se identifican mucho con el equipo y sienten que se juega algo propio en cada partido”, agregó la psicóloga.

También llamó la atención sobre la intensidad del uso de las redes sociales para seguir el Mundial, reír o enojarse con los memes que vendrán o los intercambios que se compartirán o no antes y después de cada partido, durante horas o días. “Eso puede aumentar el sentimiento de pertenencia, pero también hacer más difícil desconectarse emocionalmente”, advirtió Castro. Además, puede contrarrestar el sentimiento de “bienestar emocional colectivo” que genera este evento deportivo mundial en medio de las preocupaciones diarias.

Entonces, ¿cómo disfrutarlo sin sufrirlo de acuerdo con ambos profesionales del HUA? “Cuidar el sueño, la alimentación y la actividad física, dosificar el consumo de redes sociales, valorar los encuentros con amigos y familiares más allá del resultado y prestar atención a las señales del cuerpo cuando la ansiedad empieza a ganar terreno”, enumeró Castro.

“No se trata de dejar de mirar los partidos, sino de hacerlo con sentido común: mantener la medicación al día, moderar el alcohol y estar atentos a los síntomas. La pasión no debería poner en riesgo la salud”, completó Bonorino.

Consejos de la SAHA

En medio de la “euforia futbolera”, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial propone:

Controlar la presión arterial regularmente.

Tomar la medicación indicada, inclusive los días de partido.

Moderar el consumo de sal y alimentos ultraprocesados.

Evitar los excesos de alcohol.

Mantenerse hidratados.

Descansar bien y mantener los hábitos saludables.

A estas indicaciones, la FAC suma evitar el “efecto tabaco”. En sus cuentas de redes sociales recordaron que “fumar aumenta el riesgo cardiovascular, eleva la presión arterial y afecta la salud de las arterias”. A la vez, aconseja agregar a las juntadas para ver los partidos “snacks saludables”, en lugar de aumentar, con la excusa de las reuniones sociales, los alimentos que tienen sal y grasas en exceso. Es mejor “optar por frutas, frutos secos sin sal, yogur o preparaciones caseras más nutritivas”, indicaron.