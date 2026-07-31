Quiénes eran las tres personas que murieron en un choque en la Autopista Córdoba-Rosario

Tres personas murieron el jueves último cuando la camioneta en la que viajaban chocó contra un guardarraíl en el kilómetro 515 de la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de la localidad cordobesa de Morrison. La magnitud del impacto fue tal que la Toyota Hilux quedó partida en dos.

Las víctimas identificadas por las autoridades son Fabiana Delgado, de 61 años, quien trabajaba en el hospital de la localidad bonaerense de Rojas; Bárbara Kan, de 51 años, que viajaba como acompañante; y Juan Ignacio Carabajal, de 17 años.

Aunque durante las primeras horas trascendió que la tercera persona fallecida era un joven de 29, la policía rectificó la información y confirmó la edad del adolescente.

El accidente ocurrió en el kilómetro 515 de la autopista Córdoba-Rosario - Policía Caminera

En el habitáculo viajaban además dos perros, aunque por el momento se desconocía su estado, según informó el medio local La Voz del Interior.

El herido

El conductor de la camioneta Toyota Hilux, Jorge Carabajal, de 47 y domiciliado en Capilla del Monte, sufrió heridas graves tras el choque. Los servicios de emergencia lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional de Bell Ville, donde permanece internado con pronóstico reservado.

El choque ocurrió cerca de las 9 horas en la mano con sentido hacia la provincia de Santa Fe. Por causas que se investigan, el vehículo perdió el control, golpeó contra el guardarraíl de la banquina, chocó contra carteles de señalización y terminó volcando a un costado del camino.

Peritos de la Policía Judicial y agentes de la Policía de Córdoba iniciaron las tareas en el lugar para esclarecer la mecánica del hecho. Las primeras pericias descartaron de forma preliminar la participación de un segundo vehículo.

Los investigadores analizan si el vuelco respondió a un exceso de velocidad, una mala maniobra al volante o una falla mecánica. Durante los trabajos periciales se mantuvo cortada media calzada, lo que generó demoras en un tramo de alto tránsito por conectar dos de las principales ciudades del país.

Otro vuelco tras despiste reciente

Otro despiste ocurrió el pasado viernes en la Ruta Nacional 237, en la provincia de Neuquén, cuando una camioneta Renault Duster que viajaba desde Bariloche hacia Collón Curá perdió el control y salió del camino a la altura de un puente.

El padre y su hija de nueve años cayeron a un arroyo - Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

El auto atravesó el lateral derecho y cayó directamente al agua de un arroyo. Como consecuencia del siniestro, una niña de nueve años que viajaba en el vehículo murió pasadas las 16.30.

Según las primeras investigaciones, el padre de la menor sacó el cuerpo de su hija del habitáculo y lo llevó hasta la orilla antes de quedar en estado de shock e inconsciente al otro lado del cauce.

Los médicos trasladaron al hombre al Hospital de Bariloche, donde estuvo internado con un cefalohematoma, una fractura en una vértebra dorsal y lagunas de memoria sobre lo sucedido.