Anuncian un programa nacional para unificar la atención del ACV en hospitales públicos

Ante un auditorio colmado de especialistas en manejo del ataque cerebrovascular (ACV) y funcionarios de salud de la región, el Gobierno anunció hace instantes la puesta en marcha de un programa nacional que ordene la atención de una enfermedad que depende, como pocas, de los minutos que pasan entre la aparición de los síntomas y el inicio del tratamiento.

La prueba piloto, según se anticipó durante la apertura del VII Encuentro Ministerial de América Latina de la Alianza Mundial de ACV, se implementará en cuatro hospitales nacionales dentro de una red que se irá ampliando. Contará con un protocolo de intervención unificado desde el llamado inicial del paciente y el uso de una aplicación para acortar los tiempos actuales de atención, diagnóstico y administración de las terapias recomendadas.

“El ACV es la segunda causa de muerte en la población adulta y esto demanda medidas concretas”, dijo el ministro de Salud, Mario Lugones, al hacer el anuncio en la primera jornada de este encuentro regional. Estimó en “más de 50.000” la cantidad de casos por año en el país, con la mayoría —al menos ocho de cada 10— en mayores de 75 años: solo entre los afiliados del PAMI, la cartera proyecta unos 25.000 ACV anuales.

Durante la sesión inaugural del evento, realizado en un hotel del barrio de Retiro, Lugones dio a conocer los primeros detalles de cómo funcionará este primer plan nacional, en el que aún se sigue trabajando. La prueba inicial será, en red, en los hospitales nacionales Posadas (Morón), El Cruce (Florencio Varela), Cuenca Alta (Cañuelas) y del Bicentenario (Esteban Echeverría).

El objetivo es, además, unificar criterios de atención e implementar de manera universal un código de emergencia específico para reducir el tiempo desde el llamado a emergencias hasta la intervención de un equipo especializado en ACV. Esto, según se informó, incluye la apertura de unidades de ACV con el entrenamiento de los profesionales asignados o la organización territorial de acuerdo con la disponibilidad de tomógrafos para el diagnóstico. De esas imágenes depende la definición de si se trata de un ataque isquémico o hemorrágico, según cómo se produzca.

El más prevalente en el país es el que ocurre cuando un coágulo o el desprendimiento de una placa aterosclerótica obstruye una arteria del cerebro e interrumpe la irrigación. El hemorrágico, en cambio, sucede cuando la pared de una arteria cerebral se rompe. El tiempo de respuesta del sistema de salud es tan importante que se mide en segundos y minutos. Durante el encuentro, profesionales explicaron que por cada minuto que se demora la atención, el cerebro pierde unos 2 millones de neuronas, lo que equivaldría a una disminución acumulada de entre tres y seis años de envejecimiento.

“Estamos poniendo en marcha una red de hospitales nacionales para la atención del ACV, con protocolos unificados, coordinación en tiempo real y criterios comunes para la atención, derivación, tratamiento y rehabilitación de pacientes en todo el país”, anunció Lugones.

El programa, según continuó, incorpora el código ACV para agilizar la emergencia, crea centros coordinadores regionales e integra hospitales y servicios de atención prehospitalaria. “Establece un sistema digital para reducir los tiempos de atención y ampliar el acceso a tratamientos que pueden salvar vidas y evitar incapacidades severas —agregó el funcionario—. Venimos trabajando desde hace tiempo en esto. Es la segunda causa de muerte en la población adulta, en la Argentina y el mundo. Esto requiere acciones concretas y una hoja de ruta clara.”

El anuncio fue bien recibido entre los profesionales que participan del encuentro, que concluirá mañana. Pedro Lylyk, director general del Equipo de Neurocirugía Endovascular y Radiología Intervencionista (Eneri) y de la Clínica La Sagrada Familia, señaló que “se sigue llegando tarde al tratamiento” e insistió en que cada país “necesita un sistema” con características propias que optimice la respuesta. “Pero lo más importante es sostenerlo”, dijo el profesional, referente en el manejo del ACV, al destacar la iniciativa oficial. “Hay que organizarnos y comenzar la rehabilitación [del paciente] lo más rápido posible”, agregó.

Los síntomas de alerta

Debilidad o entumecimiento repentino en la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo

Problemas para caminar, mareos o pérdida de coordinación

Confusión, dificultad para hablar o entender el habla

Dolor de cabeza severo repentino sin causa conocida

Dificultad para ver en uno o ambos ojos

Noticia en desarrollo