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Córdoba: condenaron por abuso sexual ultrajante calificado a un cura

Se trata de Patricio Cruz Viale, quien había sido detenido en 2024 tras la denuncia de una mujer

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Gabriela Origlia
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Cruz Viale seguirá cumpliendo prisión domiciliaria
Cruz Viale seguirá cumpliendo prisión domiciliaria

CÓRDOBA.- La Justicia condenó a tres años y cuatro meses al cura Patricio Cruz Viale, párroco de la congregación de Schöenstatt. El sacerdote fue encontrado responsable de abuso sexual ultrajante calificado por ser el autor representante de un ministerio de culto.

Fue detenido en 2024 por orden de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique. La denunciante fue una mujer hoy de 48 años. Afirmó que el abuso se produjo en el despacho personal del cura imputado, después de una misa.

Cruz Viale seguirá cumpliendo prisión domiciliaria. Su defensa analizará los fundamentos antes de resolver si apela la sentencia de la Camara Cuarta del Crimen.

Al ser parte del Movimiento Schöenstatt, el sacerdote no depende de la Diócesis de Córdoba. No obstante, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, fue informado de la situación en el momento en que quedó detenido.

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Por Gabriela Origlia
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