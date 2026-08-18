Córdoba: condenaron por abuso sexual ultrajante calificado a un cura

CÓRDOBA.- La Justicia condenó a tres años y cuatro meses al cura Patricio Cruz Viale, párroco de la congregación de Schöenstatt. El sacerdote fue encontrado responsable de abuso sexual ultrajante calificado por ser el autor representante de un ministerio de culto.

Fue detenido en 2024 por orden de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique. La denunciante fue una mujer hoy de 48 años. Afirmó que el abuso se produjo en el despacho personal del cura imputado, después de una misa.

Cruz Viale seguirá cumpliendo prisión domiciliaria. Su defensa analizará los fundamentos antes de resolver si apela la sentencia de la Camara Cuarta del Crimen.

Al ser parte del Movimiento Schöenstatt, el sacerdote no depende de la Diócesis de Córdoba. No obstante, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, fue informado de la situación en el momento en que quedó detenido.

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