Córdoba: no hay fondos para atender a los 57 jubilados varados en un hotel

El hotel Presidente, en Villa Carlos Paz, aloja a 57 mendocinos en cuarentena por el coronavirus

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de marzo de 2020 • 16:10

CÓRDOBA.- El lunes a la tarde vencen los 14 días de cuarentena que una fiscal ordenó a un grupo de 57 mendocinos que venían de Brasil e iban a Mendoza y quedaron detenidos en Villa Carlos Paz , en un hotel donde pararon en principio por un día . En el momento de la disposición judicial no existía el decreto que profundiza la cuarentena. Ni el dueño del hotel ni el grupo sabe cómo seguirá la historia . Consultaron a la Justicia y la respuesta fue que el lunes se los notificará. No hay más fondos para atenderlos .

La orden de la fiscal Jorgelina Gómez no estableció quién se haría cargo de los gastos de alojamiento y comidas , por lo que lo están pagando hasta hoy los dueños del hotel Presidente. "Hace tres días, los pasajeros me dijeron que no les diéramos la cena, que ellos comprarían fruta o pedirían un delivery. Hasta entonces les dimos desayuno, almuerzo, una pequeña colación y la cena. Ya no tenemos más recursos. Les pedimos a ellos y a la empresa mendocina que colaboraran. Solo unos seis se acercaron", dice a LA NACION el dueño del establecimiento, Rodolfo Rodríguez.

La orden de la fiscal Gómez fue atendiendo al decreto nacional que estableció quiénes debían cumplir con el aislamiento. El ómnibus alcanzó a cruzar la frontera, pero ella ordenó que no siguieran a su destino final, Mendoza. Respecto de los cargos económicos, afirmó que "será responsable quien corresponda, pero la instrucción que tenemos es que se debe proceder al aislamiento de estas personas".

LA NACION la consultó sobre qué pasará el lunes y la explicación fue: "Analizaremos las circunstancias y lo resolveremos ese día. Por ahora no hay nada".

Rodríguez cuenta que ni de la Municipalidad de Villa Carlos Paz ni de la Asociación Hotelera le ofrecieron "aunque sea agua" . Su socio les llevó juegos de mesa y naipes a los aislados para que pudieran pasar mejor el tiempo.

"Como no se activó ningún protocolo porque nadie tenía síntomas, no se dispuso atención sanitaria . Llamé al Ministerio de Salud pidiendo un médico y quedaron en comunicarse -describe-. Paré un patrullero y le conté la situación y al día siguiente enviaron uno. A los 15 minutos, la Fiscal ordenó que se retirara. Es gente grande, la mayoría de más de 70 años. Nadie los revisó nunca. Me siento como un beduino pidiendo agua en el Sahara". El servicio de emergencia que contratado por el hotel tampoco se presentó.

Las prestaciones por este período rondarían los $2 millones

El recepcionista de guardia en el hotel -desde la semana pasada no pueden recibir más pasajeros por decreto nacional- comentó a este diario que él y las dos mucamas les hacen algunos mandados al grupo, como ir a la farmacia o comprarles algo que quieran. "Hay diabéticos, gente con problemas de salud, y están angustiados", afirmó.

Rodríguez plantea que, desde hace unos días, intenta comunicarse con la Fiscalía para saber qué pasará después del lunes. "La respuesta que nos dio a través de la Policía es que se día nos enteraremos. Confiamos en que por algunos antecedentes que hay en el país se los autorice a llegar a su lugar de destino", dijo.

Además del grupo de turistas están en el lugar dos choferes y un coordinador. Las mucamas se encargan de retirar la ropa de las habitaciones en bolsas, siguiendo el protocolo, y el hotel, que tiene servicio de lavandería externo, debió insistir para que les aceptaran seguir con la prestación. Las prestaciones por este período rondarían los $2 millones.