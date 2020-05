Maximiliano Merlo y Matías Maldonado encontraron a Lautaro y lo llevaron, sin saberlo, a ver a sus abuelos

CORDOBA.- La cuarententa, que ya cumplió los dos meses en el país, hace que las familias se extrañen y muchas veces la tecnología no es suficiente. Así lo sintió Lautaro , un cordobés de sólo 10 años , que no resistió más sin ver a sus abuelos. Esperó hasta que su mamá se durmiera la siesta y llenó dos mochilas con útiles escolares, barbijos y alcohol en gel y salió de su casa en la ciudad de Córdoba para ir a lo de "los nonos".

Lautaro se perdió y tocó el timbre en una gomería. "Llevame a lo de mis abuelos", pidió. La persona llamó a la Policía dándose cuenta de que el chico estaba extraviado. Así llegó el patrullero el kilómetro 8 y medio del Camino San Carlos.

Lautaro les pidió que no lo detuvieran y les indicó el camino por un par de kilómetros, supuestamente hacia su casa.

Cuando llegaron a la vivienda, la que salió no fue su mamá sino los abuelos, Gladys y Esteban, a quienes Lautaro no veía desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El reencuentro fue con lágrimas y risas. Los "nonos" le prometieron que volverían a encontrarse cuando ya no hubiera peligro .

Mientras tanto, la madre del chico se percató de su ausencia y salió a buscarlo. Fue hasta la casa de sus padres y allí lo encontró.

La historia la contó la propia Policía de Córdoba en un comunicado porque los agentes que la vivieron aseguran que los emocionó. El oficial principal Maximiliano Merlo junto al cabo primero Matías Maldonado, desde hace dos años parte de un grupo de trabajo en la Patrulla Rural Sur, no habían vivido algo así en estos dos meses.