Paro de colectivos, en vivo: qué líneas no funcionan y hasta cuándo seguirá la medida hoy
La UTA ratificó la retención de tareas en las empresas que no pagaron los sueldos del anteúltimo mes del año; “No podemos ni debemos continuar trabajando”, advirtió el gremio
Qué líneas paran este viernes 5 de diciembre
- Línea 22
- Línea 28
- Línea 44
- Línea 101
- La Cabaña (172, 174, 242, 298, 317, 624, 635)
- San Juan Bautista (383, 500)
- Empresa MOQSA (159, 219, 300, 372, 584, 603, 619)
- EDO (244. 320, 390, 443B, 461, 462, 463, 464)
- MO Primera Junta (324, 501, 504, 583)
La posición del Gobierno
Desde el Gobierno aseguraron que no tienen que dar ningún subsidio adicional para que las empresas paguen los sueldos. Al respecto, tildaron el reclamo de la UTA como “político y producto de una interna sindical”.
Según dejaron trascender, Nación no tiene ningún incumplimiento ni responsabilidad por lo que podría pasar con el pago de haberes. Además, recordaron que este jueves se publicó en Boletín Oficial la actualización de la estructura de costos, en la cual Nación determina mayores compensaciones para que las empresas cubran los costos del sistema.
La reacción de la UTA
Ante el escenario de pago fraccionado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no tardó en reaccionar y emitió un comunicado en el que amenazó con una abstención de tareas en las líneas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
El sindicato fue contundente al responsabilizar al Ejecutivo: “El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de las Cámaras Empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo”.
La explicación de los empresarios
Esta situación, según los empresarios, es consecuencia de una problemática que ya expusieron en una carta enviada al Gobierno en noviembre, donde argumentaron que el sector opera “con ingresos insuficientes, crecientes costos, distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores”, lo que llevó a “numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa”.
El marco de la advertencia que había hecho la UTA
La advertencia de la UTA se dio luego de que las cámaras empresarias de transporte, que agrupan a las compañías que prestan servicio en el AMBA notificaran su intención de abonar los sueldos de noviembre en dos tramos.
Desde una de las cámaras, señalaron en declaraciones televisivas que “se pagarán los salarios en dos cuotas” y que “hoy se abonará la primera”.
El comunicado de la UTA
El aumento del Gobierno
El Gobierno nacional oficializó un aumento del 15% en los subsidios destinados a las líneas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que busca desactivar la amenaza de abstención de tareas lanzada por la UTA.
La decisión de la UTA
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) indicó en una resolución publicada en el Boletín Oficial que paralizará los servicios durante toda la jornada de este viernes 5 de diciembre luego de que las empresas no liquidaran los salarios de noviembre de manera completa.
