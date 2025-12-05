Paro de colectivos, en vivo: qué líneas no funcionan y hasta cuándo seguirá la medida hoy

Desde el Gobierno aseguraron que no tienen que dar ningún subsidio adicional para que las empresas paguen los sueldos. Al respecto, tildaron el reclamo de la UTA como “político y producto de una interna sindical”.

Según dejaron trascender, Nación no tiene ningún incumplimiento ni responsabilidad por lo que podría pasar con el pago de haberes. Además, recordaron que este jueves se publicó en Boletín Oficial la actualización de la estructura de costos, en la cual Nación determina mayores compensaciones para que las empresas cubran los costos del sistema.