¿Qué hago si me detiene un control policial? ¿Y si me sancionan? ¿Mi actividad entra en las nuevas excepciones? ¿Puedo ir diariamente a cuidar a mi madre que tiene 85 años y vive sola? ¿Y si me secuestran el auto en ruta? ¿De dónde bajo o imprimo el formulario de autorización de transporte o circulación? Estas y otras cuestiones preocupan a una población a la que la cuarentena por el nuevo coronavirus tomó por sorpresa. Todos podemos tener que resolver cuestiones administrativas, de derechos y de deberes que hasta hace 15 días no existían.

A las dudas mencionadas, se suma la necesidad de ayuda por causas de violencia intrafamiliar, que se potencia en escenarios de crisis económicas y de encierro. Mujeres, niños, adultos mayores y también hombres que sufren violencia en el marco de la convivencia forzosa que impone el aislamiento. ¿Qué hacer, a dónde dirigirse?

Por todo esto, profesores de la Carrera de Abogacía de la Universidad Austral pusieron en marcha un servicio esencial: abrieron la Clínica Jurídica para consultas sobre emergencia y coronavirus .

La clínica funciona hace varios años para otros temas, como experiencia educativa, con participación de alumnos y profesores. Atiende consultas gratuitas en zonas vulnerables del área de Pilar y Derqui, en el Centro El Rocío -que depende de la misma universidad-, y ha generado propuestas de leyes y procedimientos que luego se concretaron, como por ejemplo la ley de guarderías obligatorias en empresas para hijos de sus colaboradores o el instrumento de denuncia instantánea in situ en mesa de votaciones en caso de notar irregularidades durante las elecciones.

Ahora, todos pueden mandar consultas vía WhatsApp o correo electrónico a esta clínica para cuestiones legales relativas a:

Temas sanitarios y de derecho de la salud;

Subsidios y medidas de seguridad social;

Derecho de familia (alimentos, régimen de comunicación);

Violencia familiar;

Temas laborales;

Pago de alquileres y servicios públicos; corte de servicios;

Normas de circulación relativas a la cuarentena, tanto administrativas para el permiso de circular, como sobre sanciones penales o administrativas;

Personas en situación de calle;

Otros aspectos relevantes relacionados con la cuarentena y el coronavirus.

Esta clínica trabaja en conjunto con la Red Federal Pro Bono de abogados. "Hacemos interconsulta mutuamente. Nosotros evacuamos consultas y respondemos dudas, orientamos, y la Red además puede litigar en caso de ser necesario. Y todo es gratuito", dijo a LA NACION Juan Bautista Echeverry, que coordina el equipo de abogados de la clínica junto a Julio Pablo Comadira. Lideran esta etapa de consultas Paula Grondona y Roberto Bosca (hijo), con la colaboración de Lorena Bolzón.

Quien necesite consultar puede enviar mensaje al +54 9 11 5018-1626 o escribir un correo electrónico a clinicajuridica@austral.edu.ar . También se puede ingresar en https://www.austral.edu.ar/derecho/clinicajuridica y llenar el formulario de consulta con sus datos y la cuestión planteada de manera clara y precisa. Se dará prioridad a los casos urgentes y a las personas en condiciones de vulnerabilidad económica o sanitaria.

Destacan desde la Clínica Jurídica que el contenido enviado nunca será cedido ni publicado.