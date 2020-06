Hay mayores controles en la estación de Constitución Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

El último día hábil de la semana arrancó con cambios en la Capital y el Gran Buenos Aires. A las 0 de hoy caducaron todos los permisos de circulación excepto los de trabajadores esenciales, únicos habilitados a partir de ahora para usar el transporte público. Para verificar el cumplimiento de las nuevas normas, las autoridades anunciaron que habrá más controles de las fuerzas de seguridad, especialmente en las zonas de mayor afluencia, como estaciones de subtes, trenes, terminales de colectivos y centros de trasbordo.

Son medidas tomadas por el gobierno nacional en conjunto con sus pares porteño y provincial para intentar reducir la circulación de personas en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA), mientras sigue trepando la curva de contagiados por coronavirus en la Argentina: ayer fue otra jornada con cifras record en la en nuestro país, con 1958 casos nuevos y 35 fallecimientos.

En las primeras horas de la mañana, la zona de Constitución registró un movimiento algo menor a lo habitual. En la estación del Ferrocarril Roca había una entrada y cuatro salidas habilitadas en donde al menos dos docenas de efectivos de la Policía Federal verificaban que los pasajeros tuvieran el permiso. "Por favor, mantener un metro de distancia con otras personas", indicaba con un megáfono un efectivo que caminaba de un lado al otro del hall.

"Quise sacar el permiso de nuevo, pero ayer intenté y la página web no funcionó. Así que ahora terminé bajando la aplicación, espero que sirva", explicó Norma Coronado al bajar del tren. Todos los días viaja desde Monte Grande al centro para trabajar como cuidadora de personas mayores y tuvo que tramitar otra vez su permiso permiso porque su trabajo no está contemplado dentro de las 24 actividades esenciales. "Hoy el vagón estaba tranquilo", agregó mientras esperaba en la fila con la app Cuidar activa en su celular y el código QR a la vista. Finalmente, pudo pasar sin problemas.

"Acá te verifican todo pero en las otras estaciones no -dijo Roberto Lavella, un panadero de 50 años-. Yo tomo el tren a las 8.30 en Villa Domínico y vengo acá a tomarme el 59 y nunca me controlaron". Roberto, un canillita que desde hace tres década tiene su puesto de diarios en la estación coincidió en que hubo más presencia de las fuerzas de seguridad durante esta semana. Pero opinó que "es todo muy confuso porque la gente no entiende bien si su trabajo es esencial o no", y desconfió de que haya continuidad: "Esto es Argentina, el lunes va a estar todo igual otra vez".

Afuera, en el sector de parada de colectivos por momentos se formaban largas colas de pasajeros en donde se respetaba poco la distancia social. Como en días anteriores, no había controles para subir o bajar de las unidades. En cambio, en la entrada al subte todo estaba más ordenado y cuatro agentes de Tránsito les pedían el permiso correspondiente a cada uno de los pasajeros.