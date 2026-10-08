Miden 13 cm y pesan casi un kilo: Gendarmería recuperó seis huevos de ñandú que iban escondidos de forma ilegal debajo del asiento de un auto en la Patagonia

Personal de Gendarmería Nacional descubrió seis huevos debajo de un asiento que pertenecen a la especie choique, también conocida como ñandú patagónico, cuando se realizaban controles en la Ruta 3, cerca de Comodoro Rivadavia.

Gendarmería secuestró los ejemplares que estaban ubicados bajo el asiento del acompañante, y el conductor quedó sujeto a una causa por presunta infracción a la ley provincial de fauna silvestre.

El hallazgo fue durante un control vehicular

Cómo encontraron seis huevos debajo de un asiento

Según informaron desde el Gobierno, a través de su sitio oficial, el procedimiento fue realizado por integrantes del Escuadrón 41 “Comodoro Rivadavia” a la altura del kilómetro 1812. Al revisar el vehículo particular, los agentes observaron seis huevos de grandes dimensiones debajo del asiento delantero.

El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia intervino en el caso y dispuso el secuestro. El parte oficial señaló que el hombre, mayor de edad, quedó supeditado a la causa, por tratarse de un hallazgo perteneciente a una especie de fauna silvestre que se encuentra amenazada.

Los datos que vuelven inusual el hallazgo son:

Cantidad: seis huevos trasladados dentro del habitáculo del automóvil

seis huevos trasladados dentro del habitáculo del automóvil Tamaño: entre 12 y 13 centímetros de largo y unos 9 centímetros de ancho

entre 12 y 13 centímetros de largo y unos 9 centímetros de ancho Peso estimado: entre 385 y 790 gramos por unidad, según el comunicado

entre 385 y 790 gramos por unidad, según el comunicado Lugar: kilómetro 1812 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de Chubut

El choique, cuyo nombre científico es Rhea pennata, también es conocido como ñandú petiso o suri. El Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales registra a la especie en distintos ambientes patagónicos y la publicación oficial la describe como vulnerable y amenazada en la región.

El choique, cuyo nombre científico es Rhea pennata, también es conocido como ñandú petiso o suri

La extracción de huevos afecta directamente el ciclo reproductivo porque elimina la posibilidad de eclosión en el nido. En los choiques, como en otros ñandúes, cada temporada reproductiva es importante para sostener las poblaciones, especialmente en zonas donde la fauna enfrenta presión por caza, tránsito y transformación del hábitat.

La actuación se encuadró en la ley provincial XI n°10 de Conservación y Manejo de la Fauna Silvestre, que protege a los animales autóctonos y regula su captura, transporte y aprovechamiento.

El hallazgo fue durante un control vehicular

Las claves del hallazgo de los huevos de ñandú patagónico

¿Qué pasó? Gendarmería encontró seis huevos de choique debajo del asiento de un automóvil

de choique debajo del asiento de un automóvil ¿A quién alcanza la causa? Al conductor controlado, que quedó sujeto a la investigación sin que exista condena

controlado, que quedó sujeto a la investigación sin que exista condena ¿Dónde ocurrió? En el kilómetro 1812 de la Ruta Nacional 3 , cerca de Comodoro Rivadavia

, cerca de Comodoro Rivadavia ¿Cuál es el dato decisivo? Cada huevo puede medir hasta 13 centímetros y pesar hasta 790 gramos

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA