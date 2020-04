El médico fue amenazado por sus vecinos e hizo la denuncia a través de las redes. "No tengo miedo, tengo curiosidad por entender qué piensa esta gente", explicó. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2020 • 20:52

A las 21 horas, todos los días, mucha gente sale a los balcones a aplaudir a todas las personas que trabajan en el sistema de salud. Médicos y enfermeros, son honrados por el esfuerzo constante en esta pandemia que golpea al mundo entero. Pero así como los aplauden, muchos también los atacan.

Eso mismo le pasó a Agustín Dangelo , médico urólogo del Hospital Durán , quien recibió una amenazante carta debajo de su puerta. "Buscate otro lugar para vivir, ponés en riesgo la vida de todos acá. Si no lo decidís vos, lo decido yo", decía la misiva sin firma.

El periodista Luis Majul habló en exclusiva con él durante el programa Mirá lo que te digo de LN+. "Fue el domingo, yo volvía de trabajar de ver unos pacientes en la guardia. Y cuando llegué, entré a casa y abajo de mi puerta estaba la nota. Una nota que me invitaba a retirarme de mi domicilio", explicó Dangelo.

Durante la charla, el periodista le preguntó si luego de la nota él sentía bronca o miedo por lo que pudiera llegar a pasarle, pero Dangelo, muy calmo, respondió que no. "A mi me dio más curiosidad, de ver, de entender por qué. Me gustaría hablar con este vecino y entender qué se le cruza por la cabeza. Porque creo que estas cosas son una mezcla de que te desborda la situación de aislamiento y de ignorancia", dijo.

El domingo a la noche el médico llegó a su departamento de la avenida Santa Fe al 2300 y se encontró con la nota debajo de su puerta. Fuente: LA NACION

Al hablar de la situación diaria que viven las personas que trabajan en el sistema de salud, el médico sostuvo: "Ya es tedioso esto, como para encima andar recibiendo regalitos abajo de la puerta".

Si bien estas situaciones ya sucedieron en varios edificios de nuestro país, Dangelo asegura que son muchísimas más las personas que los aplauden que las que los agreden. "Respecto a lo que es los pacientes, creo que esto que me pasó, son los menos. La mayoría de la gente nos respeta y nos valora el trabajo que estamos haciendo", indicó.

Al finalizar la entrevista, el médico quiso dar un mensaje a todos y sostuvo: "Quiero decirles a todos que se queden tranquilos en sus casas. Que esto en algún momento va a pasar y que bueno, es un momento muy difícil, sobre todo para quienes nos toca estar solos. Pero hay dos formas de salir de esto, peor o mejor de lo que estábamos antes. Traten de salir mejor", sentenció.

La editorial del día por Luis Majul 23:40

Video