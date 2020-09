Esta semana se registró el récord de testeos e hisopados en Mendoza Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

MENDOZA.- La situación epidemiológica de Mendoza inquieta cada vez más, con un sorprendente crecimiento de contagios de Covid-19, que supera los 13.000 infectados desde que llegó la enfermedad, a mediados de marzo. Así, mientras las autoridades resisten dar marcha atrás, intentando equilibrar lo económico con lo sanitario, las transmisiones no se detienen y marcaron un nuevo récord este jueves con más de 800 casos en 24 horas. Así, aún bajo este complejo escenario, la provincia se mantiene en la etapa de distanciamiento obligatorio hasta el 22 de setiembre por lo que, por ahora, no está la decisión de volver a la fase 1, de aislamiento social, tal como sugiere la Nación.

Sin embargo, empiezan a crecer también las voces de los especialistas para que el gobernador, Rodolfo Suárez, tome nuevas medidas restrictivas, por lo que no se descartan nuevas prohibiciones o limitaciones a actividades y salidas, sobre todo los fines de semana. Esto, teniendo en cuenta también un parámetro que el propio mandatario, que esta semana fue aislado por prevención, puso de referencia: si la tasa de positividad superaba el 50% y la curva se mantenía en ascenso no quedaría otra opción que retroceder. Pues bien, ese índice ya se ubica en el 53%, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud local.

Asimismo, el sistema sanitario, está al límite de su capacidad, con casi el 100% de ocupación de camas de Terapia Intensiva en efectores clave de la provincia, como los hospitales Central, El Carmen, Paroissien, Lencinas y Español.

"Nosotros podemos llevar toda la austeridad necesaria al Estado para comprar insumos, pero el recurso humano es limitado y a la vez se contagian porque están en la primera línea. Todo esto lo digo para que la población haga una reflexión y se quede en su casa. Hubo una baja de circulación que duró tres o cuatros días y ahora ha vuelto a subir. Hice un recorrido por la ciudad y vi mucha gente en la calle, sobre todo adultos mayores, en los cafés del centro", explicó el gobernador esta semana, en la planta de abastecimiento de la provincia, lugar de recepción de los diferentes elementos sanitarios comprados en el marco de la pandemia. Allí recibió los primeros 10 cascos para la asistencia respiratoria no invasiva.

Cumplir el aislamiento

A la vez, hizo énfasis en que se cumpla el aislamiento: "Lo que tenemos que hacer para que todo esto sea efectivo, que sirvan los insumos que compramos, que el recurso humano alcance y que no se sature el sistema, es bajar la circulación de las personas. Tienen que estar en sus casas y salir solo para lo necesario. Así podemos sostener la actividad económica y así evitamos las consecuencias que puede tener volver a fase 1".

En tierra cuyana ya quedaron prohibidas semanas atrás las reuniones familiares y las juntadas entre amigos, aunque el cumplimiento no ha sido el esperado. Por eso, mientras se analiza que otras acciones tomar, ahora se dispondrán más controles en las calles para que la circulación se reduzca al máximo, atada a la correcta portación del DNI, según el día correspondiente. Por eso, el Ministerio de Seguridad activó a más de 2000 policías para que patrullen en puestos fijos y móviles el comportamiento ciudadano. Según explicaron a LA NACIÓN desde la cartera provincial, los efectivos serán distribuidos en más de 170 sitios para supervisar que las salidas sean de acuerdo con la terminación del DNI y no haya movimiento social entre las 23.30 y las 5.30.

Testeos rápidos e hisopados en Mendoza Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

"Las tareas se desarrollarán en toda la provincia y en los departamentos del Gran Mendoza y que el objetivo es disminuir la circulación para evitar el colapso del sistema sanitario y la aplicación de más restricciones", indicó Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales, y agregó: "tratemos, por favor, de mantener el distanciamiento social, no salgamos si no corresponde el documento, si no es de extrema necesidad". También durante el fin de semana se controlarán que no se concreten reuniones familiares ni juntadas de amigos en los domicilios.

Es que la principal preocupación de las autoridades radica en la conducta de los jóvenes, ya que la situación epidemiológica deja en evidencia que este grupo etario es el más contagiado, generalmente asintomático, y el que mayor riesgo representa para las personas de edad avanzada con las que mantiene contacto. "La franja de hasta los 40 años es la más contagiada, pero la letalidad se da en los adultos mayores. Estoy convencido de que la mayoría de los contagios no se producen en los lugares de trabajo sino en las reuniones clandestinas", puso de manifiesto el gobernador, quien además anunció la compra de 70.000 test rápidos, que detectan anticuerpos, aunque para los especialistas lo ideal es reforzar las compras de testeos PCR, que diagnostican la presencia del virus, lo que permite tomar acciones inmediatas. "Hay que tener ciertos cuidados de hacer serología cuando hay brotes, ya que hay personas que tienen resultado negativo, pero están cursando la enfermedad, porque la positividad se da recién a los 10 días de estar infectado. Por eso, es más importante y clave hacer PCR; esto es algo que debió intensificarse desde el inicio", admitió a LA NACIÓN una alta fuente del Ministerio de Salud local.

Aumento de testeos PCR

De igual modo, los testeos PCR avanzan con el correr de los días. De hecho, en el último mes se incrementaron un 500%. En este sentido, esta semana ha sido récord de testeos, con el uso de un promedio diario de 1200 kits de reactivos de laboratorio, cuando hace tan solo un mes se realizaban menos de 200.

Las autoridades mendocinas están preocupadas por el aumento de contagios de coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

"La gente respeta un tiempo nuestro pedido y luego se vuelve a relajar, se olvida de lo que le pasa al personal del sistema de la salud, de que vivimos una pandemia y de que aumentan los contagios. Yo coincido con el presidente de la Nación cuando dice que las cuestiones sociales hay que dejarlas de lado. Tenemos que aguantar un tiempo, yo apuesto mucho al aislamiento voluntario y pienso en todos los que tienen que salir a trabajar todos los días para poder vivir. Seguimos buscando equilibrios entre economía y salud", insistió Suárez, y agregó: "Hoy la situación es crítica y tiene que ver con la cantidad de contagios, si no bajamos los contagios y la circulación, el sistema se ve resentido. Yo creo que las restricciones a nivel normativo no tienen sentido si la gente no las cumple. Hoy las responsabilidades no son individuales sino colectivas. Cuando no cumplimos y hacemos reuniones clandestinas, eso impacta directamente en el sistema. ¿Qué fuerza y qué recursos debería tener el Estado para llegar a todos los hogares?".

Actualmente, Mendoza cuenta con 13.084 casos positivos confirmados. Son 61 casos importados -gente que ha llegado de otros países-, 8999 por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de Covid-19, 310 por casos confirmados por nexo clínico epidemiológico y 3714 en investigación epidemiológica. También, la provincia tiene 5343 personas recuperadas y 169 fallecimientos por Covid-19.