Un médico anticipó la llegada de la “súper gripe” H3N2 a la Argentina y advirtió: “Es extremadamente contagiosa”

“La gripe H3N2 va a llegar a la Argentina y nuestra respuesta va a depender del grado de vacunación que tengamos”. De esa forma, el médico Jorge Tartaglione se refirió al desembarco de la nueva variante de la influenza que no para de avanzar y mantiene en vilo al mundo entero. Además, en su visita a LN+, el especialista advirtió: “Es extremadamente contagiosa”.

Gripe H3N2: el analisis de Jorge Tartaglione en LN+

¿Una nueva pandemia?

“Esta variante es 56% más fuerte que la influenza común”, remarcó Tartaglione. A su vez, pese a lo delicado de la situación, el experto puso paños fríos: “Aunque es muy contagiosa, hay que aclarar que no es mortal ni se trata de una pandemia: esto no es como el Covid”.

Sobre la población más expuesta, el especialista señaló: “El peligro aumenta en adultos mayores o en menores con enfermedades concomitantes”.

Guardias abarrotadas, un clásico en épocas de cambio de estación Hernán Zenteno

Menos vacunas, mayores riesgos

En su visita a LN+, el médico puso el foco sobre una tendencia global: el descreimiento en las vacunas. "Como en muchos países del mundo, después del Covid, en la Argentina bajó mucho el índice de vacunación“, analizó.

Consultado sobre cuándo es el mejor momento para vacunarse, Tartaglione sugirió: “Para aquellos que están por viajar, que lo hagan ahora. Pero los que se van a quedar en el país, que esperen hasta febrero, fecha en la que llegará la nueva cepa”.

Con el almanaque en la cabeza, el cardiólogo anticipó: "El próximo invierno arrancaremos con más vacunación disponible“.

En referencia a la sobreinformación que en más de una oportunidad incentiva a la confusión, Tartaglione expuso: “Vacunarte no te impide la enfermedad, pero sí la gravedad y las posibilidades de internación”.

Finalmente, el experto concluyó: “La semana posterior de haber contraído la gripe H3N2, las posibilidades de tener un infarto o un ACV se multiplica por ocho. Y digo esto no para alertar, sino más bien para prevenir y concientizar”.