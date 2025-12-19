Así es la ruta de ascenso al Lanín en la que Christian Petersen sufrió una falla multiorgánica

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— Más allá de las particularidades del caso, el episodio que derivó en el descenso del chef Christian Petersen del volcán Lanín (3776 msnm), en Neuquén, luego de una “falla multiorgánica”, puso el foco en los requerimientos para emprender el trekking hasta la cima de esa montaña y las vicisitudes del ascenso.

La senda tradicional de ascenso al volcán Lanín (por la ruta norte) comienza en la seccional Río Turbio, en las proximidades del Centro de Informes de Tromen, en la zona centro del parque nacional Lanín, a unos 70 km de Junín de los Andes. Se trata de la ruta más utilizada y es la que más tránsito de personas tiene en esta época del año. Sobre el comienzo, se atraviesa un bosque de lengas por un camino bien marcado que finaliza en la base del volcán. Desde allí, los andinistas deben seguir las estacas que conducen hacia el inicio de la ruta conocida como “Espina de pescado”.

La pendiente comienza luego a subir gradualmente hasta llegar al desvío. Allí hay que continuar hacia la derecha siguiendo las indicaciones de la cartelería existente en el sector, accediendo así al “Camino de mulas”.

Por esta ruta señalizada con estacas, piedras pintadas y carteles se llega hasta el Refugio Militar Nuevo (RIM). En esa zona, a 2315 msnm, hay domos (dormitorios y domos comedor con servicio de cocina) que brindan mayor comodidad a quienes pernoctan ahí para emprender al día siguiente, bien temprano, el tramo hasta la cima. Desde allí hacia la derecha, la senda continúa hasta el Refugio del Club Andino Junín de los Andes (CAJA) siguiendo las indicaciones de los carteles y señales.

El volcán Lanín Administración de Parques Nacionales

Desde el área protegida subrayan que, para ascender a la cumbre, es importante tener conocimientos previos y experiencia sobre distintas técnicas de desplazamiento en hielo. Si no, es obligatorio ascender con un guía habilitado por el parque nacional Lanín.

El registro para el ascenso al volcán es obligatorio y gratuito, y se realiza online. La capacidad diaria de visitantes en la montaña es de 60 personas (eso incluye refugios y carpas).

Consultados por LA NACION, algunos guías de montaña que trabajan en Lanín coinciden en señalar que una de las condiciones más importantes para subir es contar con equipamiento. Entre los elementos obligatorios para el ascenso por la cara norte durante el verano están: un botiquín grupal de primeros auxilios (con vendas, gasas y apósitos), linterna frontal con batería de recambio, equipo de comunicaciones con batería adicional cada 5 personas (VHF con frecuencia de Parques Nacionales) y grampones con sistema de sujeción en buen estado. Los grampones son dispositivos metálicos con púas que se acoplan a las botas de montaña para proporcionar agarre y tracción en terrenos resbaladizos como nieve dura o hielo.

Escaladores en el Volcán Lanín Alfredo Cerra - Shutterstock

Asimismo, es obligatorio llevar piqueta (debe ser de tipo de marcha, ideal para tallar escalones en terreno duro y detener una caída, al tiempo que debe tener una longitud suficiente para ser utilizada tipo bastón), casco (debe ser de montaña homologado, con sus cintas en buen estado), bastones de trekking (aconsejado para la marcha, pueden ser de tipo fijo o telescópico), colchoneta aislante, bolsa de dormir, botas de montaña, remera y calza térmica, polar, guantes, campera de montaña (de tela sintética, impermeable y respirable), lentes de sol o antiparras, pantalón de trekking, pantalón de esquí o de montaña, y dos litros de agua como mínimo por persona.

También es recomendable llevar gorro de lana o material sintético (que tape las orejas), polainas, pantalla solar y dos mosquetones con seguro. “Tenga mucha precaución al ascender. No se apure, ni tampoco corra. Camine siempre por la senda, sin cortar camino. En lo posible, comenzar la hidratación 24 horas antes de comenzar el recorrido y durante la caminata ingerir alimentos en pequeñas porciones y en forma frecuente”, agregan desde el parque nacional Lanín.

Además del equipo, las personas deben demostrar idoneidad y experiencia en montaña: agentes del área protegida se encargan de hacer esa evaluación. En caso de no tener experiencia, siempre se recomienda contratar los servicios de un guía de montaña, habilitado por el parque nacional.

El volcán Lanín

Otro guía que suele subir varias veces por año al Lanín con diversos grupos advierte que también es clave evaluar las condiciones de la montaña: “A veces no se presenta tan difícil, pero actualmente está muy difícil el ascenso, por la falta de nieve. Hay que caminar por una cresta de roca desde los 3200 msnm hasta los 3500 msnm. Y eso ahora encima tiene hielo, lo que se denomina berglass o hielo cristal”. Y sumó: “También hay mucho acarreo rocoso durante el ascenso, desde los 3200 msnm hacia arriba. Esa es la parte con mayor pendiente, unos 40º aproximadamente”.

Si bien personas con poca experiencia en montaña han conseguido llegar a la cima, lo cierto es que el trekking al Lanín resulta exigente y demanda un buen esfuerzo físico, ya que posee un nivel de exposición medio.

El caso Petersen

Christian Petersen sufrió una descompensación mientras ascendía al Lanín días atrás. Hoy se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y, según el parte médico, sufre una falla multiorgánica.

Según informaron ayer por la tarde desde el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, Petersen fue derivado desde el hospital de Junín de los Andes y “su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”.