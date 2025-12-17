Una madre desmintió a Romina Enríquez, la mujer que perdió $17 millones recaudados para una fiesta de egresados

En las últimas horas hubo una denuncia que conmocionó a la ciudad de Eldorado, en Misiones, donde un grupo de padres de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 acusó a Romina Enríquez de gastarse $17.000.000, recaudados para la fiesta de egresados de sus hijos.

LN+ dialogó con Mónica Biczyk, madre de una alumna afectada, quién aseguró: “Nosotros nos enteramos de que no se había realizado ningún pago el mismo día del evento”.

Monica Biczyk en dialogo con LN+

“El día de la fiesta, los encargados del salón nos dijeron que los servicios no habían sido pagados, entonces cancelaron el evento”, relató Biczyk.

Según la reconstrucción de la mujer, meses antes de la celebración, varios padres le solicitaron a Enríquez los comprobantes de pago. Pero la acusada jamás les mostró nada.

Sobre la principal hipótesis que indica que Enríquez se habría dilapidado los $17 millones en el casino, Biczyk fue taxativa: “Es mentira que ella tenga problemas con el juego. Eso es todo un invento al verse arrinconada por el resto de los padres”.

Toda la comunidad de Eldorado puso los ojos sobre Enríquez Redes

“En Eldorado hay un solo casino y, de ser cierto, nos habríamos enterado. Directamente se la robó”, agregó la madre. Consultada sobre si Enríquez cayó en la tentación de las apuestas virtuales, Biczyk reconoció desconocer esa posibilidad.

Un intendente y la cláusula de los diez millones

En palabras de Biczyk, “cuando les dijimos que no tendrían su fiesta, todos los chicos se pusieron muy mal. Fue terrible verlos así”.

Con el transcurso de las horas, el hecho adquirió tal notoriedad que llegó hasta las manos de Rodrigo “Pipo” Durán, intendente de Eldorado.

Captura del intercambio entre Enríquez y uno de los padres

“La fiesta finalmente se realizó gracias a que él salió de garante: propuso hacerse cargo de la deuda y los propietarios del salón accedieron”, apuntó la mujer. A cambio, el grupo de padres asumió un compromiso de pago de $10.000.000.

El principio del fin

Al momento de explicar de qué manera Enríquez quedó como la encargada de la recaudación, Biczyk explicó: “Inicialmente eran dos madres las encargadas de reunir el dinero: la otra siempre nos envió los recibos. Pero un día, por su condición de monotributista, no pudo recibir más dinero en su cuenta y Enríquez se hizo cargo de todo”.

Enríquez sostuvo que para devolver el dinero pidió un préstamos

En relación a la infinidad de sospechas que sobrevuelan sobre el caso, la madre subrayó que “Enríquez lo único que hizo fue un pago mínimo al salón, nada más”.

“Cuando todo explotó, Enríquez nos dijo que había logrado reunir $4.000.000, que les pidió a sus familiares. Pero no sabemos qué pasará con ese dinero. A partir de ahora todo será cuestión de la justicia”, sentenció Biczyk.