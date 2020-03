La periodista también se manifestó sobre las licencias para empleadas de casas de familia. "Si está por hora igual pagá, no te hagas el distraído". Fuente: Archivo

Esta mañana, mientras analizaba los casos de oyentes que trabajan en el sector privado y sus dudas por las licencias de trabajo que debían otorgarles sus empleadores por la emergencia del coronavirus , María O`Donnell dijo que la decisión del gobierno respecto de este tema "es contradictoria" y "poco clara".

Lo dijo durante una entrevista con Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, para conversar sobre la resolución del gobierno por las licencias laborales para las empleadas de casas de familia y de los trabajadores en general. "Si tiene hijos en edad escolar tiene derecho a una licencia justificada poniendo a disposición la necesidad de trabajar desde su casa", sostuvo el abogado.

" También es contradictoria la decisión del gobierno porque no quieren que baje la producción de alimentos y bebidas con la gente que trabaja en fábricas; es un poco contradictorio pretender que el comercio siga abierto pero que a la vez se le concedan todas estas licencias a la gente que tiene hijos en edad escolar", cuestionó O`Donnell en "De Acá en más", el programa de radio que conduce por Metro 95.1.

"Como no hay restricción de circulación, si no estás dentro de los grupos de riesgo o de las licencias especiales, si te hacen ir a laburar, el empleador tiene derecho a hacerlo, no es ilegal hacerlo, después discutimos si está bien o mal", aceptó.

"En una situación de crisis obviamente todo se reduce a la relación de fuerzas entre el empleado y sus jefes. Imaginate una persona que trabaja en el sistema de salud, que no tiene licencia y que ahora tiene obligatoriamente licenciar a la persona que le cuida a los hijos, ¿cómo hace?", se preguntó. "Al final del día cada casa va a tener que resolverlo como pueda. No hay respuestas muy claras en esto".

Antes de la entrevista, la periodista se había manifestado de manera contundente sobre las licencias a las empleadas de casas de familia, incluidas a las que trabajan por hora. "Tratá de pagarle, no te hagás el distraído o la distraída", disparó.

"Han surgido dudas de los trabajadores de las empresas privadas en un contexto como este. Por un lado hay una resolución vinculada al empleo en casas de familia que se extendió, antes era para empleadas mayores de 60 con licencia paga y también las embarazadas porque se consideran grupos de riesgo. A esto se sumó empleadas en casas de familia que tengan hijos en edad escolar, también obligatoriamente permanecerán en sus casas con la obligación del empleador de pagar el salario. Siempre hay una zona gris que es la empleada que trabaja por hora y no está regularizada mensualmente. Bueno, tratemos de ser solidarios, yo entiendo también que tenés que trabajar en casa y tenés que licenciar a la persona que te ayuda, todo esto son situaciones complicadas y uno se va quedando con pocos recursos para tratar de hacer todo al mismo tiempo. Pensemos que, si tenés a alguien por hora, igual tratá de pagarle, no te hagás el distraído o la distraída por el hecho que no esté fijo", propuso.