Coronavirus. En un geriátrico de Rosario, los residentes pueden abrazar a sus familiares

La posibilidad de abrazar y besar es la costumbre que más se ha resentido por la pandemia de Covid-19 con el fin de prevenir la expansión de la enfermedad y cuidar a la población de riesgo. Los que más sienten hoy esa falta son quienes viven en geriátricos y se encuentran lejos del afecto diario de su familia.

Pero el ingenio y el deseo lo puede más , y así se demostró esta semana en un geriátrico de Rosario en donde, como ocurrió en otra residencia de Tandil , se habilitó un dispositivo por el cual los mayores pueden abrazar a sus seres queridos a través de un plástico lo que además ayuda a reforzar la salud emocional, según los especialistas.

"Es un sistema de saludos presenciales, pero sin contacto de familiares con pacientes de la tercera edad que están en la residencia", dijo Rubén, el director del geriátrico a Rosario 3 . A través de unas mangas de plástico, un par de un lado de una pared plástica y el otro par del otro lado, las personas se pueden abrazar. Además, se pueden ver y charlar, siempre con tapabocas.

Gracias a este sistema, ayer, Nilda, de 93 años, pudo reencontrarse con su hija María Angelina después de tres meses. "Mi mamá me dijo que era el mejor regalo que le podrían haber hecho, el lunes que viene cumple 94. La verdad fue una emoción muy grande, sólo habíamos hablado por video llamada", dijo María Angelina en Radio 2 de Rosario.

Antes de implementar este tipo de visitas, desde el geriátrico debieron presentar el correspondiente protocolo al ministerio de Salud de Santa Fe. "Lo propusimos a la auditoría médica de la provincia y fue aceptado", explicó Rubén.

Según el protocolo, la visita debe durar media hora y solo se pueden realizar dos encuentros de familiares por día. "No me quería dejar ir, me tenía agarrada de la campera y no me soltaba", dijo emocionada la hija de Nilda.

Este sistema de abrazos ya se había implementado en España y en un hogar de mayores de Tandil, que en mayo fue el primero que lo implementó en el país.