¿Hay clases martes 3 de marzo?

Tras el paro docente nacional de este lunes, muchos padres se preguntan si hay clases este martes 3 de marzo. Por la medida de fuerza que llevaron a cabo varios gremios docentes, el inicio del ciclo lectivo 2026 en 15 provincias, incluida Buenos Aires, se postergó por un día y surge incertidumbre sobre cuándo empezará.

Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación) llamó a un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo. Sin embargo, no indicó que se extienda por más tiempo, por lo que se espera que el inicio de clases en gran parte del país sea a partir de este martes, un día después de lo determinado por el calendario escolar 2026.

Asi fue la llegada de la Ctera

La decisión del paro nacional docente se tomó en el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la organización del pasado martes 20 de febrero y se ratificó en diferentes momentos de la semana pasada.

Esta medida de fuerza de este lunes implicó el no inicio del ciclo lectivo en la fecha estipulada y un plan de acción con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país durante la jornada. En ese sentido, llamaron a una marcha hacia el Congreso desde las 11.30. Durante el mediodía de este lunes se pudieron ver las distintas columnas de Ctera y otros gremios docentes que se congregaron en Plaza de Mayo y se dirigieron a la Plaza del Congreso.

¿Qué reclamaron los gremios docentes?

Ctera convocó a un paro nacional docente para el lunes 2 de febrero

En el comunicado por el cual se comunicó el paro nacional docente, Ctera ofreció un listado con los reclamos:

Convocatoria inmediata a la paritaria nacional docente.

Aumento salarial que supere la inflación y permita recuperar el poder adquisitivo.

Restitución del FONID y de los fondos nacionales para educación.

Incremento urgente del presupuesto educativo y aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Rechazo a la Ley de Libertad Educativa y a toda iniciativa que mercantilice la educación.

Condiciones dignas de trabajo: infraestructura escolar adecuada, conectividad y recursos pedagógicos.

Estabilidad laboral y defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

No a la reforma laboral regresiva ni a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública.

Solidaridad y acompañamiento a las y los docentes de AMP La Rioja, y a todas las organizaciones sindicales docentes que luchan en defensa del salario y las condiciones de trabajo.

Por el paro nacional docente de este lunes 2 de marzo, las clases no empezaron como estaba especulado en unas 15 provincias Manuel Cortina - LA NACION

Diversos gremios se adhirieron a la convocatoria y compartieron la mayoría de estos reclamos, principalmente el pedido de la apertura de la paritaria nacional, aumento salarial y la restitución del FONID. Algunos de ellos fueron el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).