¿Hay clases martes 3 de marzo?
Por el paro nacional docente de este lunes 2 de marzo, el inicio de clases en 15 provincias se retrasó por un día; ¿cuáles fueron los reclamos?
Tras el paro docente nacional de este lunes, muchos padres se preguntan si hay clases este martes 3 de marzo. Por la medida de fuerza que llevaron a cabo varios gremios docentes, el inicio del ciclo lectivo 2026 en 15 provincias, incluida Buenos Aires, se postergó por un día y surge incertidumbre sobre cuándo empezará.
Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación) llamó a un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo. Sin embargo, no indicó que se extienda por más tiempo, por lo que se espera que el inicio de clases en gran parte del país sea a partir de este martes, un día después de lo determinado por el calendario escolar 2026.
La decisión del paro nacional docente se tomó en el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la organización del pasado martes 20 de febrero y se ratificó en diferentes momentos de la semana pasada.
Esta medida de fuerza de este lunes implicó el no inicio del ciclo lectivo en la fecha estipulada y un plan de acción con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país durante la jornada. En ese sentido, llamaron a una marcha hacia el Congreso desde las 11.30. Durante el mediodía de este lunes se pudieron ver las distintas columnas de Ctera y otros gremios docentes que se congregaron en Plaza de Mayo y se dirigieron a la Plaza del Congreso.
¿Qué reclamaron los gremios docentes?
En el comunicado por el cual se comunicó el paro nacional docente, Ctera ofreció un listado con los reclamos:
- Convocatoria inmediata a la paritaria nacional docente.
- Aumento salarial que supere la inflación y permita recuperar el poder adquisitivo.
- Restitución del FONID y de los fondos nacionales para educación.
- Incremento urgente del presupuesto educativo y aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- Rechazo a la Ley de Libertad Educativa y a toda iniciativa que mercantilice la educación.
- Condiciones dignas de trabajo: infraestructura escolar adecuada, conectividad y recursos pedagógicos.
- Estabilidad laboral y defensa de los regímenes jubilatorios docentes.
- No a la reforma laboral regresiva ni a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública.
- Solidaridad y acompañamiento a las y los docentes de AMP La Rioja, y a todas las organizaciones sindicales docentes que luchan en defensa del salario y las condiciones de trabajo.
Diversos gremios se adhirieron a la convocatoria y compartieron la mayoría de estos reclamos, principalmente el pedido de la apertura de la paritaria nacional, aumento salarial y la restitución del FONID. Algunos de ellos fueron el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
