Por la paralización de las tabacaleras, esta semana podrían terminarse los cigarrillos en estaciones de servicio y kioscos de todo el país

La paralización de varios rubros de la economía doméstica desde que comenzó la cuarentena para contener la propagación del coronavirus generó una situación inesperada para los ocho millones de fumadores de toda la Argentina. En los próximos días los kioscos y las estaciones de servicio podrían quedarse sin cigarrillos debido a la inactividad de las tabacaleras que en las últimas tres semanas entregaron todo su stock disponible y ahora solo disponen de los productos que aún quedan en los diversos canales de distribución .

Por un lado, la noticia tiene un impacto positivo para la salud, aunque de otro lado resulta un duro golpe para la ecuación económica de comercios que debido a las restricciones de circulación dependen casi en su totalidad del ingreso generado por la venta de cigarrillos .

La actividad no fue considerada como un rubro esencial en el decreto presidencial que le dio inicio a la cuarentena y ahora las empresas buscan una salida para activar la producción y presentar los protocolos sanitarios que requieren las autoridades. Si eso ocurre, normalizar la distribución podría llevar varios días.

Los puntos de venta tuvieron garantizada la entrega de cigarrillos hasta la semana pasada, aunque con ciertas limitaciones y entregas en combos preestablecidos por las tabacaleras que no siempre cubrieron la necesidad del comerciante, por ejemplo, en relación a las marcas más vendidas y otras que no tienen mucha aceptación. Hoy, mañana o, a más tardar, el fin de semana, podrían faltar cigarrillos.

Desde la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra) , que nuclea a gran parte del empresariado de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires , donde funcionan 2000 estaciones de servicio, explicaron a LA NACION que la venta de cigarrillos en los shops de las estaciones, en períodos normales, representa entre el 30% y 50% de la facturación . Pero hoy ese porcentaje se elevó hasta el 95% debido a que en los lugares no se permite la permanencia del público y, por ende, no hay venta de productos gastronómicos .

"Nos da efectivo que es fundamental para pagar los sueldos y a los proveedores. La mayor facturación está en la venta de cigarrillos, que llega a un 60% o 65%", sostiene Hernán Landgrebe , secretario de Fecra. Las estaciones de servicio continúan abiertas con una guardia mínima por ser un rubro exceptuado de cumplir el aislamiento. La reducción del tránsito tuvo un fuerte impacto en la economía de los combustibles: las ventas se redujeron hasta un 90% mientras que en los shops alcanzaron el 70%.

"Si bien los cigarrillos no dejan mucho margen es importante tenerlos porque siempre traccionan a otra venta. No es bueno que no haya cigarrillos porque hace que la gente circule más por la calle", agrega Landgrebe.

El desabastecimiento de cigarrillos no solo ocurrirá en las estaciones de servicio del área metropolitana, en las que trabajan entre 20.000 y 30.000 personas, sino también en las otras 3000 que funcionan en el resto del país que emplean otros 30.000 trabajadores.

La falta de cigarrillos también impactará en otros canales de venta como los 100.000 kioscos de todo el país . "Las distribuidoras ya no tienen cigarrillos o tienen muy pocos y no están entregando las marcas de mayor rotación, es decir, las de mayor demanda", contó Sergio de Acha de la Federación Argentina de Kiosqueros (Fedarki) . "Presentamos nuestro problema a la Unión Industrial Argentina y estamos a la espera de una respuesta. Tenemos productos para unos días más", agregó.

El porcentaje de ingreso por la venta de los cigarrillos en los kioscos varía de acuerdo al modelo de negocio de cada uno, pero podría estimarse en un 70% de promedio . Lo cierto es que se trata de un producto que si falta afectaría la economía de los comercios. Hace dos semanas la Cámara de Kiosqueros Unidos (CKU) le envió una carta al presidente, Alberto Fernández , en la que detalló que solo el 40% de los kioscos continúa trabajando y que, en los que están abiertos, las ventas cayeron un 60%.

En otra carta, enviada por la Fedarki al primer mandatario, se expresa la preocupación "por la situación del sector que ha producido el cierre del 50% de los afiliados y ve afectado al resto de los comercios".

Desde la Cámara de la industria del Tabaco (CIT) también le solicitaron a los gobiernos de la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires que retome la actividad de las empresas ante la falta de stocks para abastecer la demanda. "El faltante de cigarrillos está perjudicando a la cadena de valor del tabaco en su conjunto, pero también está afectando negativamente al Estado nacional, a los estados provinciales, y por supuesto, a los consumidores", explican en un comunicado.

La CIT, al igual que Fecra, argumenta que el desabastecimiento de cigarrillos en los negocios de cercanía "atenta contra el objetivo de aislamiento social ya que fomenta la circulación de ocho millones de fumadores por distintos kioscos en busca de cigarrillos". Además sostiene que la comercialización del tabaco "es dinamizante para la actividad " en 100.000 puntos de venta en todo el país, 40.000 de ellos en la región metropolitana.

Con este documento la Cámara propone encontrar una salida y poner en marcha las tabacaleras con ciertos resguardos sanitarios y protocolos de prevención. "Debido a la carga impositiva que pesa sobre los cigarrillos la fabricación y salida de fábrica implican un aporte fundamental en materia de impuestos. En 2019 el sector aportó más de $100.000 millones en concepto de Adicional de Emergencia , Fondo Especial del Tabaco (FET) , Impuestos Internos , IVA e Ingresos Brutos . Cada día en que los cigarrillos no salen de las fábricas industriales, a nivel nacional dejan de ingresar $700 millones en impuestos ", argumentan.