"No pueden implementarse las mismas decisiones para lugares donde no hubo casos", dijo Ginés González García Crédito: Captura de pantalla

La cuarentena continuará en el país a partir del 27 de abril y desde el gobierno ya trabajan en el nuevo esquema, que será mucho más focalizado , se centrará por actividades y se implementará en aquellas regiones que tengan un bajo índice de contagio con el objetivo de frenar el avance del coronavirus.

"La cuarentena va a seguir, sólo que con características distintas" , confirmó el ministro de Salud, Ginés González García. La nueva fase se extenderá a partir del domingo y comenzará con una serie de nuevas medidas. Todo indica que se irá habilitando poco a poco con restricciones, sobre todo en los lugares que no haya casos de coronavirus. Por ejemplo, a partir de hoy se empieza a habilitar la actividad física al aire libre en Jujuy , provincia que no registra casos de personas infectadas por Covid-19 durante los últimos 18 días.

La cuarentena focalizada fijará las pautas según la población, actividad económica y comercial, transporte y la situación epidemiológica. Los gobernadores de cada una de las provincias serán los que permitan la vuelta a los trabajos, previo acuerdo con el Gobierno Nacional.

Características de la cuarentena focalizada

Situación epidemiológica. Para eso se tendrá en cuenta si hay casos confirmados, cuántos sospechosos, los que viajaron en el último tiempo, para que se pueda determinar si hay circulación comunitaria del virus.

Para eso se tendrá en cuenta si hay casos confirmados, cuántos sospechosos, los que viajaron en el último tiempo, para que se pueda determinar si hay circulación comunitaria del virus. Población . A mayor cantidad de gente, más riesgo y más difícil es que se controlen los protocolos y medidas sanitarias. Las ciudades chicas y los pueblos son los que tienen más posibilidades de flexibilizar.

. A mayor cantidad de gente, más riesgo y más difícil es que se controlen los protocolos y medidas sanitarias. Las ciudades chicas y los pueblos son los que tienen más posibilidades de flexibilizar. Conexión . Aunque no vuelva el transporte interjurisdiccional, el nivel cercanía con otras ciudades puede ser determinante, porque eso aumenta la circulación del virus.

. Aunque no vuelva el transporte interjurisdiccional, el nivel cercanía con otras ciudades puede ser determinante, porque eso aumenta la circulación del virus. Actividad económica y comercial. Dependerá según la concentración de gente, la circulación de empleados y los posibles clientes.

Hasta el momento, esta nueva fase continuará sin clases y también sin el transporte de media y larga distancia entre distintas provincias. Además, el nuevo esquema incluye cuidados estrictos para los mayores de 65 años y también para los pacientes con patologías crónicas.

Al respecto, González García indicó: "Vamos a empezar por geografía, charlando con cada una de las jurisdicciones de las provincias, por nivel epidemiológico. No será igual lo que vaya pasando en cada una de ellas. No pueden implementarse las mismas decisiones para lugares donde no hubo casos".

La duración de este nuevo modelo de cuarentena focalizada dependerá siempre de la evolución en cada región.