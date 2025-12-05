La Ciudad refuerza los controles en Once y Flores para evitar la vuelta de la venta ilegal

Con el aumento del movimiento comercial por las Fiestas, el Gobierno porteño decidió intensificar durante diciembre los operativos de control en Once y Flores, dos de los puntos más sensibles en materia de ocupación del espacio público. La medida busca prevenir el regreso de la venta ilegal en veredas que fueron recuperadas en los últimos dos años tras grandes operativos contra manteros y redes de comercialización de mercadería falsificada.

La estrategia oficial contempla más inspectores en los horarios de mayor circulación, un monitoreo constante de las zonas comerciales y el apoyo de la Policía de la Ciudad. Según explican en el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, se trata de sostener el orden logrado en áreas históricamente afectadas por la venta informal. “El espacio público es de todos los vecinos y tenemos la obligación de cuidarlo”, señaló el ministro Ignacio Baistrocchi, quien destacó que el refuerzo apunta a acompañar el flujo comercial típico de diciembre y garantizar que las veredas sigan libres y seguras.

Más inspectores y operativos especiales

El esquema de control se duplicará en los días de mayor actividad. En Flores, donde usualmente trabajan 20 inspectores por turno para supervisar unas 40 manzanas en torno a la avenida Avellaneda, los operativos especiales elevarán esa cifra a 40 agentes. En Once, la dotación habitual de 10 inspectores que monitorea diez manzanas también se duplicará, alcanzando a 20 fiscalizadores durante los picos de circulación.

Los operativos buscan mantener liberadas las veredas recuperadas tras desalojar a miles de manteros en los últimos dos años Gentileza: Gobierno dela Ciudad

Los procedimientos se coordinan entre el equipo de fiscalización del Ministerio y la Policía de la Ciudad. La decisión de reforzar la presencia en la vía pública surge del seguimiento que hace la Ciudad sobre la dinámica comercial de ambos barrios, donde el incremento de peatones previo a fin de año suele generar intentos de reocupación del espacio público.

Once y Flores, dos hitos de una política sostenida

En los últimos dos años, Once y Flores se convirtieron en casos emblemáticos dentro de la política de recuperación del espacio público. En Once, en octubre de 2024 se llevó adelante uno de los operativos más grandes de la Ciudad: tras meses de investigación judicial, hubo más de 200 allanamientos en depósitos vinculados con la venta de mercadería apócrifa y se liberaron veredas históricamente ocupadas. En Flores, el operativo de febrero de 2025 permitió recuperar 32 manzanas donde funcionaban más de 5.000 manteros.

La estrategia forma parte de una política sostenida que ya permitió recuperar 13 espacios públicos y desarticular un circuito millonario de venta informal Gentileza: Gobierno de la Ciudad

Ambos procedimientos se integraron a una estrategia que ya alcanzó 13 espacios públicos recuperados desde el inicio de la gestión. Entre ellos se encuentran puntos como Retiro, Constitución, Parque Patricios, Parque Centenario, la peatonal Florida, Liniers, Mataderos, Saavedra y la calle Perette, en zonas donde la presencia de manteros afectaba la seguridad, la movilidad y al comercio formal.

Más de 1,6 millones de vecinos beneficiados

Según datos oficiales, desde el comienzo de esta política la Ciudad desalojó a más de 19.000 manteros y desarticuló un mercado ilegal estimado en $1.900 millones en mercancía. Los operativos involucraron a más de 700 agentes y actualmente unas 230 personas trabajan diariamente en el control preventivo de los espacios recuperados.

Con el refuerzo previsto para diciembre, la Ciudad busca mantener consolidado el orden alcanzado en Once y Flores y evitar que, frente al incremento del movimiento por las Fiestas, las veredas vuelvan a ser ocupadas. La continuidad de los controles y la articulación con las fuerzas de seguridad forman parte de una estrategia que el Gobierno porteño promete sostener para que el espacio público permanezca seguro, transitable y al servicio de los vecinos.