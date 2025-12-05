Dónde cayó: trayectoria del helicóptero que se estrelló en Palermo

Un helicóptero privado que partió desde la zona norte bonaerense se accidentó este jueves 4 de diciembre por la noche en un predio deportivo de la ciudad de Buenos Aires. La trayectoria de la aeronave perteneciente a la empresa Hangar Servicios se interrumpió por un inconveniente mecánico y el piloto ejecutó una maniobra de descenso forzoso en las canchas de tenis del excircuito KDT. El incidente movilizó al sistema de emergencias sanitarias y a las fuerzas de seguridad locales.

Cómo fue la trayectoria del helicóptero que cayó en Palermo

Los registros de navegación permiten reconstruir el camino que realizó el vehículo minutos antes de tocar tierra. El aparato despegó a las 20.08 desde la localidad de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. El plan de viaje tenía como destino final el aeroparque Jorge Newbery. Los datos de las plataformas de seguimiento FlightRadar24 y Flight Aware muestran que la unidad ingresó a la Capital Federal por el barrio de Saavedra.

El accidente ocurrió durante el tramo final del recorrido

El desplazamiento continuó por el espacio aéreo de Belgrano. La nave tomó el eje de la Avenida del Libertador en dirección sur hacia la zona de los Bosques de Palermo. El desperfecto técnico se manifestó en ese tramo final y obligó al comandante a buscar una zona despejada para descender. El accidente ocurrió pasadas las 20.15.

Dónde cayó el helicóptero

El sitio elegido por el piloto para la emergencia fue el Parque General Manuel Belgrano. Este predio se ubica en la calle Jerónimo Salguero 3450 y funciona como un centro de recreación con pistas de ciclismo y canchas de tenis. La caída se produjo específicamente sobre una de las superficies de polvo de ladrillo del complejo deportivo, situado enfrente de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa).

Fuentes oficiales explicaron la dinámica del siniestro. El conductor de la aeronave optó por este lugar debido a su amplitud para intentar maniobrar y reducir las posibilidades de daños a terceros. Los testimonios iniciales indican que el rotor se rompió al momento de contactar con el suelo. Esto causó daños en la hélice y provocó que la unidad Robinson 44 quedara volcada sobre su lateral izquierdo.

Los registros de FlightRadar24 indican que el helicóptero ingresó a la Capital por el barrio de Saavedra Policía de la Ciudad

Operativo de rescate y estado de los heridos

El sistema de emergencias 911 recibió la alerta a las 20.24 sobre la precipitación de la aeronave. El aviso desencadenó un operativo de alerta roja que incluyó el desplazamiento de móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Bomberos de la Ciudad y efectivos policiales. El personal de rescate encontró a los tres ocupantes conscientes fuera de la estructura.

El director del SAME, Alberto Crescenti, detalló el cuadro clínico de las víctimas. El piloto presentaba un traumatismo de cadera y de parrilla costal, y debió recibir auxilio para liberarse del cinturón de seguridad. El pasajero varón salió por sus propios medios con golpes en las costillas. La tercera ocupante, una mujer, registró heridas cortantes en los labios y traumatismos leves. Los dos pasajeros son de nacionalidad extranjera.

El accidente ocurrió durante el tramo final del recorrido

Todos los heridos ingresaron al Hospital Fernández para someterse a estudios de tomografía y descartar lesiones internas graves. Diego Coria, jefe de la compañía zona 2 de Bomberos de la Ciudad, confirmó que la situación en el lugar quedó controlada tras la asistencia primaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.