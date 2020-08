La marcha atrás por el aumento de los casos del nuevo coronavirus, afectará al sector gastronómico y de la construcción y a comercios no esenciales Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA. El gobierno municipal se anticipó a la medida que la Provincia ya no podría evitar el próximo fin de semana, cuando se revise la situación sanitaria distrito por distrito. Aplicará un retroceso de la actual fase 4 a la 3 en busca de ajustar controles y encontrar en la ciudadanía algún margen de compromiso y respuesta para poner límite al creciente ritmo de contagios que se registra desde la primera quincena de julio, con picos durante las últimas 96 horas.

Según pudo confirmar LA NACIÓN, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, aplicará esta medida a partir del sábado y al menos por diez días, en busca de resultados positivos que se vean reflejados en una merma de los nuevos infectados. El lunes pasado ya había reconocido que el distrito presenta una situación de "transmisión comunitaria" del virus.

"Les dije que no me iba a temblar el pulso si teníamos que retroceder", afirmó el jefe comunal en un mensaje a los vecinos que hizo llegar vía redes sociales. Entonces, frente a estos extremos de impacto del virus, pidió bajar la circulación en la ciudad e hizo hincapié en evitar las reuniones sociales, consideradas foco y motor del aumento de los contagios. "Yo no veo a mis hijos mayores y a mi viejo hace seis meses", citó, a modo de ejemplo. Pero consideró que es este el momento de cuidarse "sin miedo, pero con responsabilidad".

Freno

La nueva medida significa paralizar una serie de rubros entre los que aparecen la muy vital industria de la construcción, de la gastronomía de salón y a cielo abierto (seguirán el modo delivery y take away) y los comercios no esenciales, así como también las actividades deportivas y recreativas al aire libre.

General Pueyrredon tuvo anoche su récord desde el inicio de la pandemia, con 192 nuevos contagiados en un mismo día. Así llegó a un acumulado de 2763 casos desde el comienzo de la epidemia y tiene 1113 personas en tratamiento.

Según aclaró esta mañana la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, solo el 9% de esos pacientes requiere internación y el 0,9% demanda uso de respiradores automáticos, por lo que transmitió tranquilidad sobre la capacidad de respuesta actual del servicio sanitario, tanto público como privado.

Desconfianza

En el ámbito comunal miran con desconfianza al servicio de clínicas privadas ya que consideran que muchos de los internados por Covid-19 presentan sintomatología leve, por lo que podrían transcurrir su recuperación en habitaciones comunes o en los hoteles que el municipio puso a disposición, donde cuentan con supervisión médica.

Durante los últimos cuatro fines de semana, la ciudad había defendido la continuidad de las actividades habilitadas desde un fundamento principal: a pesar del incremento de casos, los servicios en hospitales y clínicas estaban lejos de la saturación.

Los problemas se agravaron sobre el cierre del mes último y estas últimas cuatro semanas, cuando la curva se acentuó en alza, la demanda de internación aumentó y los trabajadores de la salud volvieron a ser una porción importante entre los contagiados, por lo que los recursos humanos escaseaban. Tanto que, en las últimas horas, desde la comuna salieron a buscar especialistas en terapia intensiva para reemplazar a los titulares en recuperación o aislamiento preventivo.

Brotes

Según los criterios vigentes en la provincia de Buenos Aires, un distrito deriva a fase 3 cuando allí se haya producido un "brote o un aumento significativo y repentino de casos de Covid-19 y que a partir de la identificación de los primeros casos autóctonos, se observe un incremento en la velocidad de transmisión, medida en términos de tiempo de duplicación, o la ocurrencia de casos autóctonos en donde se verifique que la cadena de transmisión se corresponde con un escenario de transmisión comunitaria".

Ese escenario se comenzó a perfilar en Mar del Plata a partir de fines de la primera semana de julio, cuando se comenzaron a vivir jornadas con casos a ritmo de los dos dígitos. Desde entonces esos números fueron en alza, lo mismo que la cantidad de fallecimientos, que ya superan los 70, aunque oficialmente solo se han comunicado 59.

El peor momento asomó este mes. El 31 de julio se había dado el récord de 84 casos y durante la última semana los positivos por tres cifras cada 24 horas se volvieron una constante. Así se llegó desde 103 el sábado pasado a los 192 de ayer. Casi el doble en cinco días.

Mar del Plata había marcado avances particulares cuando consiguió habilitar algunos rubros por encima de los márgenes permitidos por las distintas fases. Una Comisión de Reactivación Económica, integrada por funcionarios y concejales de todos los partidos representados en el deliberativo, permitieron habilitar -con la firma posterior de Montenegro- servicios a modo de excepción. Las cafeterías abrieron esa serie que alcanzó a múltiples ramos y sumó días atrás hasta los gimnasios y natatorios. Ahora deberán cerrar, al igual que los shoppings.

