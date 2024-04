Una mujer de 73 años tiene 60 causas y es inimputable porque padece cleptomanía y no puede parar de robar

Escuchar

Una mujer de 73 años, oriunda de la ciudad bonaerense de Balcarce, acumula 64 causas penales por distintos tipos de robos y hurtos, la mayoría de bolsos y carteras. Sin embargo, no puede ir presa. Un problema de salud es la causa de este impedimento. La acusada no puede dejar de cometer delitos porque es cleptómana. La última vez que fue filmada in fraganti ocurrió días atrás en una cafetería de Mar del Plata y por eso este lunes se llevó adelante un allanamiento más en su domicilio.

En ese hecho, la mujer quedó registrada en las cámaras de seguridad internas de una confitería ubicada en la tradicional zona comercial de Güemes en el momento justo en el que le quitaba la cartera a una de las clientas que estaba sentada. De acuerdo a las imágenes, la mujer caminó por el salón, se detuvo frente a una ventana, ubicada justo al lado de una mesa donde había cuatro personas, y sustrajo allí un bolso colgado en una silla. Luego, escapó.

La víctima denunció el robo en la comisaría novena y la causa quedó en manos de la fiscal María Florencia Salas, que instruyó actuaciones por el delito de hurto. Cuando en plena investigación los efectivos locales revisaron las cámaras no se sorprendieron ante la delincuente que tenían ante sus ojos.

La mujer, identificada por el medio marplatense La Capital como E.M., tiene en su legajo 64 causas penales y los peritos la consideran inimputable por padecer un trastorno de control de los impulsos conocido como cleptomanía. Esa enfermedad mental consiste en una incapacidad recurrente para resistir el impulso de robar objetos que, por lo general, la persona no necesita.

Según pudo saber LA NACION, desde 2017 en adelante la mujer fue protagonista de 10 procedimientos policiales en la provincia de Buenos Aires en los que resultó detenida en cafés, restaurantes, lugares de comidas rápidas y supermercados. Seis de ellos ocurrieron ese año, dos en 2019 y tres en 2021. Su domicilio en la ciudad de Balcarce fue allanado en tres oportunidades: uno en octubre de 2021 y dos recientes este año (en marzo y este lunes tras el último robo en una confitería marplatense).

Los primeros antecedentes de la ladrona datan de la década del 90, de acuerdo a lo consignado por el medio La Capital. Su abogado desde hace más de 20 años, Lucas Tornini, la representa en las numerosas causas que tiene. Según indicó el letrado, tres peritos de tres departamentos judiciales diferentes confirmaron el trastorno que padece la acusada. En diciembre de 2014, agregó el representante legal, un fallo la declaró “inimputable” y fue sobreseída por un hecho.

Las fuentes consultadas por este diario indicaron que durante un procedimiento policial de 2017 la sospechosa presentó un certificado de su condición de inimputable, por lo que el entonces fiscal de flagrancia de turno decidió no presentar actuaciones penales contra la mujer.

