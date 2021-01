Terapias intensivas en alerta por el aumento en la ocupación de camas Fuente: LA NACION

Nora Bär
11 de enero de 2021 • 16:47

Aunque todavía sin llegar a valores límites, el número creciente de casos de Covid-19 notificados en las últimas semanas vuelve a encender luces amarillas en los servicios de terapia intensiva, que habían tenido un respiro en el período de descenso de la curva pandémica local durante las escasas semanas que fueron desde fines de octubre hasta la segunda semana de diciembre.

Más de tres cuartas partes del mapa de la Argentina (21 provincias) se encuentran en distintas situaciones de riesgo, según los nuevos parámetros establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación (que hayan notificado más de 150 casos cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas y que la variación entre las últimas dos quincenas sea igual o mayor al 20% de aumento). Si a esto se suma que parte de las camas dispuestas para enfermos con coronavirus empezaron a destinarse a dolencias que habían quedado relegadas por la emergencia y la posibilidad de que empiecen a circular en el país variantes del coronavirus que serían más infecciosas o neutralicen anticuerpos, podrían combinarse varios de los ingredientes de una "tormenta perfecta" como la que dan a conocer en estos días los titulares de diarios europeos y norteamericanos, con ciudades como Londres y Los Angeles al borde del colapso sanitario. El Reino Unido lleva más de tres millones de casos notificados y 80.000 muertos y se encuentra en estado de máxima alerta; en Los Ángeles ya no hay lugar para almacenar los cadáveres de las víctimas de Covid-19 y se convocó al cuerpo de ingenieros del ejército para que aseguren la provisión de oxígeno para los enfermos graves.

Los números nacionales indican que la ocupación de las terapias intensivas ronda el 54% en promedio, según el último informe del Ministerio de Salud. Pero el incremento de cuadros graves que siempre sigue de cerca, aunque unos días más tarde, al aumento de notificaciones ya es palpable. El lunes pasado, el número de pacientes internados en terapia intensiva en todo el país era 3502. Este lunes, 3612.

"La mayoría de las terapias están en entre un 40 y un 60% de ocupación -afirma Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva-, pero hay hospitales en Neuquén y en Río Negro que llegan al 80%, al igual que otros del interior de la provincia de Buenos Aires". En el último informe del Ministerio de Salud se informó que las tres provincias con mayor ocupación son Río Negro (con 88%), Neuquén (con un 85%) y La Pampa (con 74%). Hay jurisdicciones puntuales que ya llegaron al límite de su capacidad. Además de la infraestructura y la dotación de trabajadores de la salud disponibles en cada lugar, parte de las diferencias entre jurisdicciones pueden surgir de la edad de sus habitantes: "Eso cambia completamente la cantidad de enfermos complicados -explica el físico Jorge Aliaga, que ausculta estos y otros datos día tras día-. Hay localidades que pueden tener muchos contagios y pocos casos graves si tienen pocos individuos mayores".

"Por lo menos en nuestro hospital, ya hace cinco o seis días aumentaron los casos -cuenta Miguel Blasco, coordinador de terapia intensiva del Hospital Cuenca Alta, en Cañuelas-. Después de haber bajado a aproximadamente el 25%, hoy casi el 45% de los pacientes tienen Covid".

Una situación similar se vive en el Hospital Fernández, de la ciudad: "Desde el punto de vista del comportamiento de la enfermedad, la tasa de ingresos de pacientes no tuvo demasiados cambios: alrededor del 5% hace cuadros graves -explica Luis Camputaro, coordinador de la Unidad de Terapia Intensiva-. Si hay más casos notificados, indefectiblemente tendremos más ingresos a cuidados críticos. Sin una terapéutica específica, lo que nos enseñó esta pandemia fue cómo manejar el paciente y eso hace que la mortalidad esté en parámetros aceptables: es decir, no se mueren personas de más".

"En septiembre nuestro hospital colapsó como el resto -coincide Juan Carlos Pendino, del Hospital Centenario de Rosario-. Hoy, si bien no llegamos a ese punto, sé que en otros hospitales ya se están ocupando camas generales con casos Covid. Es una cuestión de tiempo, en algún momento van a aparecer casos que requieran ir a la unidad de cuidados críticos (UCI). Nosotros en este momento tenemos tres pacientes en la terapia intensiva (llegamos a tener 20). Son pocos, por suerte, y obviamente no es un problema en este momento. Pero si esto explota, vamos a tener la misma situación [que a mediados de año] agravada porque hay personal de licencia, de vacaciones, gente cansada. Además, después de que pasó la ola Covid, se retomaron muchas cirugías que se habían pospuesto. En el peor de los casos, ya tenemos todo muy aceitado y esperemos no llegar al colapso. En nuestra ciudad, el río, las islas, las salidas nocturnas y las fiestas clandestinas contribuyen a que reine el descontrol".

Dado que en las bases públicas del sistema sanitario no hay números de ocupación de terapia intensiva desagregadas por jurisdicción, es difícil trazar un mapa preciso de la situación, pero datos relevados desde el viernes último por corresponsales de LA NACION en sus provincias reflejan una notoria disparidad. Mientras en Santiago del Estero la ocupación se calcula en alrededor del 33%, en Mendoza y Tucumán, en torno del 50%. En Misiones, en 58,3%, y en Mar del Plata se estima que hay unos 68 pacientes internados en UTI que ocupan esa cifra de las 194 camas disponibles (el número de internados con Covid subió de 18, el 10 de diciembre, a 68, exactamente un mes más tarde). Mientras tanto, en las principales localidades de Chubut -Comodoro Rivadavia, Trelew y Esquel- la ocupación de camas de terapia intensiva llegó al 90%.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Salud bonaerense indicaron que están con un 55% de ocupación en el AMBA y un 40,5% en el interior. Al cierre de esta nota, no fue posible acceder a los datos de la ciudad de Buenos Aires.

"Ya tenemos bastantes más pacientes -confirma Pablo Pardo, coordinador de Terapia Intensiva de la Clínica Trinidad de Palermo-. Durante el pico del invierno, teníamos dos áreas: una para personas con Covid y otra no Covid, con nueve o diez camas, que también ocupamos. Ahora, el área Covid ya está completa. Se nota el aumento".

