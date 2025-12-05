El mapa con los desvíos. Cierran el tránsito en la autopista Dellepiane desde esta noche: la razón

La autopista Dellepiane quedará completamente cerrada desde esta noche y durante todo el fin de semana largo por la demolición de dos puentes que atraviesan su traza. A partir de las 22 de este viernes 5 de diciembre y hasta las 5 del martes 9, no se podrá circular en ninguno de los sentidos, según informó el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño. La medida permitirá retirar el puente peatonal ubicado a la altura de Piedra Buena y el vehicular de la calle Río Negro, como parte de las obras de renovación integral que ejecuta Autopistas Urbanas (AUSA).

La intervención es un paso central en el proceso de modernización de la autopista. En el caso del puente peatonal, la demolición se realizará luego de que la semana pasada se montara una nueva pasarela junto al viejo cruce. Ese nuevo diseño —más largo y adaptado a la futura traza— permitirá que por debajo circule la colectora en construcción. El puente vehicular de Río Negro también será demolido y reemplazado por una estructura acorde al nuevo esquema vial: tendrá mayor altura para cumplir con la normativa vigente para tránsito pesado, que exige un paso libre de 5,10 metros. Ese cruce permanecerá cerrado hasta abril, y como alternativa se recomienda utilizar la calle Murguiondo.

Desde el gobierno porteño explicaron a este medio que cerrar completamente la autopista durante cuatro días consecutivos es el único modo de avanzar con estas tareas sin generar riesgos para los automovilistas. También señalaron que, debido a la presencia de maquinaria y personal trabajando de manera continua, será clave respetar la señalización en los alrededores y evitar, en lo posible, la circulación por la zona.

El plan

Las obras forman parte del Máster Plan de Autopista Dellepiane, un proyecto que busca convertirla en la primera Autopista Parque de la ciudad. Se trata de un corredor que utilizan a diario 200.000 vehículos y unos 15.000 pasajeros de transporte público, además de 63.000 vecinos que viven en su área de influencia. Según AUSA, el plan incluye la refuncionalización de los ingresos y egresos para hacerlos más seguros y fluidos, el recambio de defensas laterales y la instalación de amortiguadores de impacto.

Una de las transformaciones más relevantes será la creación de un corredor exclusivo para colectivos en el eje central de la autopista. Ese tramo se extenderá desde Piedra Buena hasta el empalme con el Metrobus de la AU 25 de Mayo. Tendrá doble mano, seis paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón, con el objetivo de mejorar la velocidad comercial de los colectivos y reducir la convivencia entre micros y autos particulares. El proyecto contempla, además, nuevas pasarelas elevadas con rampas accesibles, señalización renovada e iluminación LED.

En paralelo, avanza la construcción de nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, entre Piedra Buena y Rucci, que permitirán darle continuidad a trazas que hoy se interrumpen a 600 metros de General Paz. Para el final de la obra se prevé la creación de un parque lineal de 4 kilómetros con canchas deportivas, pista de atletismo, postas aeróbicas, juegos infantiles y senderos para correr, caminar o circular en bicicleta.

Otra obra complementaria es la intervención hidráulica en la Cuenca Cildáñez, que suma dos nuevos conductos de 2700 metros de longitud y 247 sumideros para mejorar el escurrimiento y evitar anegamientos, beneficiando a más de 3700 vecinos.

Desvíos

Desvíos y vías alternativas Gentileza del GCBA

Durante el cierre total, el tránsito que se dirija desde Riccheri hacia el centro será desviado a la avenida General Paz, desde donde podrá empalmar con la AU Perito Moreno y luego con la AU 25 de Mayo. En sentido contrario, quienes viajen desde la AU 25 de Mayo hacia Ezeiza deberán tomar la AU Perito Moreno, continuar por General Paz y luego regresar a Riccheri.

Para evitar la zona de obra, se recomiendan rutas alternativas según el destino: las avenidas Directorio y San Juan para ingresar al centro; Independencia y Alberdi para salir hacia la provincia; la avenida Roca; la AU Perito Moreno; y, para quienes utilicen el puente La Noria, la opción avenida 27 de Febrero–AU7 Cámpora.

AUSA insistió en la necesidad de circular con precaución en los accesos y alrededores de la obra, donde habrá desvíos señalizados y presencia permanente de personal operativo.