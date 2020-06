A partir del lunes, de 20 a 8 se podrá salir a correr en la ciudad Fuente: Archivo

El temor al contagio del nuevo coronavirus parece haber cedido entre los porteños. Entusiastas frente a las nuevas medidas de apertura en la ciudad, los vecinos están dispuestos a salir de compras y a hacer ejercicio físico. Aunque hay otros motivos que podrían alejarlos de estas actividades, autorizadas a partir del lunes. Algunos runners temen ser víctimas de la inseguridad, al correr solos y en horario nocturno. La imposibilidad de probarse las prendas en los locales de indumentaria, puede apuntalar las compras online, una modalidad que muchos consideran práctica y cómoda.

Hace más de 15 años que Luján Segura, vecina de Belgrano de 44 años, sale a correr regularmente. "Salir, voy a salir. Hay que aprender a convivir con este virus. Pero primero quiero esperar unos días. Esta primera semana va a ser un caos. Van a salir todos desesperados a correr y no se va a mantener la distancia. Además, en ese horario me da miedo la inseguridad. Me preocupa más la inseguridad que el virus", explicó. "Saldría entre las 7 y las 8, cuando está amaneciendo", agregó.

"La preocupación [por la inseguridad] siempre está. Iría a un lugar conocido y con lo mínimo indispensable. En teoría van a agregar seguridad, habrá que ver en qué zonas y cómo lo implementan para que uno se sienta más seguro", coincidió Diego Simó, maratonista de 42 años que vive en Caballito. "Como me gusta mucho correr, me animaría a salir. Si es ir a lugares abiertos sin cruzarse con nadie, no hay problema. Tomaría todos los recaudos y medidas de prevención necesarias. Hoy ya no hay tanto temor a contagiarse", completó.

El gobierno de la ciudad reforzará la presencia policial Fuente: Archivo

Frente a la preocupación de los vecinos por la inseguridad, fuentes del Ministerio de Seguridad porteño indicaron a la nacion que "la Policía de la Ciudad será desplegada en forma especial para reforzar la seguridad en los sectores donde los vecinos suelen correr o caminar. El despliegue territorial tiene en cuenta tres aspectos: el mapa del delito, la demografía de cada barrio y las migraciones internas de cada zona", afirmaron.

La inseguridad no es el único motivo que podría desalentar la práctica deportiva entre los porteños. Los horarios nocturnos, el clima invernal y la incomodidad de correr en las calles, son otros factores que influyen en la decisión de salir o no salir.

"El horario y la época del año, siendo de noche y en invierno, te tira para atrás. También es complicado estar corriendo por las calles, subiendo y bajando cordones, esquivando autos y otros obstáculos", observó Simó. Para la madrugada del lunes, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una mínima de 13°C con neblinas en la ciudad de Buenos Aires.

A pesar del frío de las noches invernales, otros deportistas ven con buenos ojos las salidas en horarios poco masivos. Es el caso de Violeta Laurenti, vecina del barrio de Belgrano de 39 años. "Voy a elegir un horario poco masivo, porque es un momento que lo uso no solamente para hacer deporte, sino también para relajar la cabeza y no sentirme abrumada", apuntó.

También Alessandro Rocca, de 27 años que vive en Coghlan, se mostró satisfecho con el horario para hacer ejercicio. "Es un horario en el cual yo habitualmente corría antes de la cuarentena. Siempre salía entre las 20.30 y las 21. Estoy chocho. Para mí es como volver a la rutina", afirmó.

Al igual que con la actividad física, el miedo al contagio tampoco es un motivo que desalienta las compras en los locales de ropa. "Me animaría a ir a los locales. Mientras mantengamos los protocolos de higiene no debería pasar nada. Hay que aprender a convivir con el virus. Igualmente, por comodidad prefiero comprar por internet. No poder probarse ropa me parece lo menos práctico del universo", afirmó Victoria Luque, vecina de Palermo de 25 años.

Laura Vitullo, de 40 años, también prefiere la comodidad de las compras virtuales. "No soy fan de salir de shopping y la verdad que ahora le tomamos el gustito a comprar online. Me parece que no vuelvo más a recorrer las calles", dijo esta vecina de Villa Pueyrredón.

"Es medio raro ir al lugar, exponerte al virus, y no poder probarte la ropa. Para eso compro desde la web. Me gusta el ritual de probarme la ropa, ver cómo me queda. Soy de quedarme mucho tiempo en el negocio", coincidió Rocca, quien admite que comprar ropa es una actividad que disfruta mucho.

Para reducir el riesgo de contagio, los especialistas indican que lavarse las manos y mantener la distancia son las medidas centrales, tanto al hacer actividad física como al comprar ropa.

"Hay que evitar estar a menos de dos metros, e higienizarse las manos al regresar a casa. También hay que desinfectar lo que uno compra. No está claro si el virus se contagia a través de las superficies, pero ninguna medida es exagerada ni está demás. Es importante que en los comercios no haya filas extensas con gente que no respeta las distancias", explicó Martín Hojman, infectólogo del Hospital Rivadavia y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

"Al hacer actividad física, se facilita la formación de aerosoles, que contienen partículas que quedan suspendidas en el aire. Por eso se recomienda que la distancia entre las personas que corren sea de ocho metros", explicó Leda Guzzi, infectóloga de la Clínica Olivos de Swiss Medical y miembro de la SADI.