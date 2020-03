Ayer, desde el Ministerio de Salud de la Nación confirmaron que en el país ya hay doce casos positivos Crédito: Fernando Massobrio

9 de marzo de 2020 • 07:08

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud, Fernán Quirós, dieron esta mañana una conferencia de prensa para informar a la población sobre el avance del coronavirus en la Ciudad y la puesta en marcha de diferentes medidas de prevención para contener el brote.

Ambos funcionarios, desde el microcine del Palacio municipal, ubicado en el microcentro porteño, explicaron los trabajos para afrontar la enfermedad y dieron recomendaciones y consejos preventivos.

" Tenemos 9 casos en la Ciudad, se está siguiendo el protocolo. También 70 en cuarentena. A los que estuvieron en los ocho países más afectados les pedimos que colaboren permaneciendo en sus casas, son quince días sin contacto con otra gente. Si en ese periodo hacen fiebre, tienen que llamar al 107 ", dijo Larreta y advirtió que desde la administración redoblaron la cantidad de operadores para atender las consultas.

Sobre el operativo, indicó: " El SAME va a buscarlos a la casa y se los atiende en un proceso de aislamiento. Los últimos casos detectados llamaron al 107 ". Asimismo, destacó que están dispuestas las medidas para que aquellos que deban aislarse por haber estado en las zonas de circulación viral intensa no tengan problemas con las faltas a la escuela o la universidad o en el trabajo. "Estamos trabajando bien en coordinación con el gobierno nacional. Estamos tomando todos los recaudos necesarios".

Por su parte, el ministro Quirós volvió a reforzar la idea de compromiso colectivo para frenar la epidemia y dijo: "Los mensajes que iremos dando podrían ser cotidianos. Cada día podríamos actualizar. La circulación viral es intensa en ocho países y la cantidad de personas en los vuelos de estos países con la enfermedad o la sospecha es importante".

Por ello, remarcó: "Esta epidemia se contiene con la construcción de un colectivo: a todas las personas que vienen de estos 8 lugares les recomendamos 14 días en la casa con el contacto mínimo posible. Si logramos hacer eso, podremos contenerla".

Además, pidió a los médicos que acompañen al gobierno con las mismas medidas y recomendaciones y a la población en general, que nadie vaya a escuelas, geriátricos u otros espacios de aglomeración de personas si estuvieron en zonas de circulación viral.

"Es muy fácil de transmitir. Por eso pedimos a todo amigo o familiar que viene o sepa que haya venido que nos ayude. El Interés colectivo está por delante del individual", cerró Quirós.

Ayer el ministro ya había asegurado que en la Argentina no hay circulación viral del Covid-19 y que "el riesgo de contraer coronavirus asistiendo a una clínica donde hubo un caso es cero". Sin embargo, sí destacó la importancia del comportamiento cívico para detener los casos.

"El riesgo real hoy son las personas que vienen de países europeos" donde hay circulación del virus y "no cumplen con la recomendación general" de permanecer 14 días sin salir de su casa. " Cuando venís de un país europeo, por 14 días quedate en tu casa, no vayas a trabajar, no te juntes con amigos, no vayas a lugares donde haya mucha gente ; y si hacés fiebre, llamá inmediatamente al 107", pidió el funcionario porteño.

Horas atrás el Ministerio de Salud de la Nación reportó tres nuevos casos importados de coronavirus en el país, con lo que suman 12 los infectados en el territorio nacional. Se trata de dos pacientes de Ciudad y uno de la provincia de Buenos, quienes están cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias.