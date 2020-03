Coronavirus: ¿Cómo afecta a los niños y mujeres embarazadas?

Hasta el momento no se han registrado muertes en estos dos grupos Crédito: Google street view

La propagación del nuevo coronavirus Covid-19 disparó un sinfín de preguntas, aún sin respuesta. Algunas de ellas están vinculadas a los pacientes pediátricos , es decir a los niños menores de nueve años, y a las mujeres embarazadas . Hasta el momento, a nivel mundial, no se han registrado muertes en estos dos grupos y, si bien aún no está claro el porqué, en principio el virus chino no representaría una gran amenaza para ellos.

"Estas son de las preguntas más importantes, pero aún no tenemos una respuesta clara. Estamos aprendiendo de la experiencia internacional. Tanto en la serie china, la italiana y la alemana, hay poca participación de pacientes pediátricos y no hay mortalidad", dijo Ángela Gentile , jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez a LA NACION.

La especialista se explayó en un ateneo que ofreció el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, junto con Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina de ese hospital y Alicia Mistchenko , viróloga de la misma institución.

Al evento concurrieron decenas de personas y se transmitió por internet a todo el país. Concurrieron, sobre todo, médicos con distintas dudas sobre cómo se comporta el virus y qué medidas tomar.

Ámbito familiar

Gentile indicó que la mayoría de los contagios en los pacientes pediátricos se dan en el ámbito familiar. "En general los infectados tuvieron a un miembro de su familia con el virus. Creemos que los chicos deben tener algún recuerdo inmune previo por otras afecciones, y esto puede disminuir el riesgo, pero aún no está claro por qué no los afecta tanto", agregó.

En cuanto a las embarazadas, que durante la gripe A fueron uno de los grupos de riesgo, los especialistas no observan que esto se repita con el Covid-19. "Han habido muy pocos casos de mujeres embarazadas en China. Esto no es la gripe A, en donde estar embarazada te convertía en un grupo de riesgo. Pero con el coronavirus, cuando no hay otros factores de riesgo, no es esperable que suceda nada en especial. Hubo casos en donde nacieron chicos positivos pero que luego evolucionaron muy bien", expresó Gentile.

En cuanto al tratamiento, en caso de contagio, López señaló que no están utilizando un tratamiento en particular. "En chicos no utilizamos un medicamento específico. Ante la mortalidad cero debajo de los nueve años no habría que darles un tratamiento en particular. En el caso de que el paciente presente enfermedades graves de base deberíamos pensar qué drogas podríamos usar", dijo López.

La epidemia de coronavirus ha causado más de 3500 muertes y cerca de 110.000 contagios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró su última pandemia global en 2009, con la gripe A. Si el brote afecta a regiones geográficas más extensas, cruzando fronteras internacionales y propagándose a lo largo de varios continentes, se catalogaría como pandemia. Por este motivo, López cree que a esta altura de la crisis la expansión del Covid-19 debería clasificarse como tal: "Yo creo que esto es una pandemia porque hay más de 100.000 casos en más de 40 países".

Según Gentile, es muy importante seguir al pie de la letra las medidas de precaución indicadas, aunque estas podrían ir cambiando según cómo avance el virus. "Cada vez aprendemos más de este coronavirus. Hay que aprender a cuidarse y no entrar en pánico. Estamos en una vigilancia activa para detectar de manera temprana los casos. Por el momento, los adultos mayores son el grupo que corre mayor riesgo".